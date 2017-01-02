Reina'ya saldıran teröristte "Kırgız ya da Özbek" şüphesi

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya ilişkin saldırının görüntülerini inceleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyı gerçekleştiren teröristin Kırgız ya da Özbek olabileceğini değerlendirdikleri bildirildi.

Operasyonlar IŞİD bağlantılı Türki Cumhuriyeti vatandaşları noktasında yoğunlaştı.

Hürriyet'in haberine göre, yine yapılan istihbarat çalışmasında kullanılan yöntem, olay yerine geliş gidiş analizinde saldırganın Atatürk Havalimanı’na saldıran IŞİD militanlarıyla aynı hücreden olduğu ihtimali ağırlık kazandı.