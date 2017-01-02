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Reina'ya saldıran teröristte "Kırgız ya da Özbek" şüphesi

Operasyonlar IŞİD bağlantılı Türk Cumhuriyeti vatandaşları noktasında yoğunlaştı

02 Ocak 2017 10:36

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya ilişkin saldırının görüntülerini inceleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyı gerçekleştiren teröristin Kırgız ya da Özbek olabileceğini değerlendirdikleri bildirildi.

Operasyonlar IŞİD bağlantılı Türki Cumhuriyeti vatandaşları noktasında yoğunlaştı.

Hürriyet'in haberine göre, yine yapılan istihbarat çalışmasında kullanılan yöntem, olay yerine geliş gidiş analizinde saldırganın Atatürk Havalimanı’na saldıran IŞİD militanlarıyla aynı hücreden olduğu ihtimali ağırlık kazandı.

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İstanbulOrtaköyterör saldırısıÖzbekKırgızIŞİD

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