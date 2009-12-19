Reina'ya 3 bin TL'lik cip cezası

Reina'ya eğlenmeye giden işadamı Hazım Giray, görevliye teslim ettiği cipin çalınması üzerine açtığı davayı kazandı.





Reina'nın otoparkından Range Rover marka cipi çalınan işadamı Hazım Giray, aracının çalınmasına neden olduğunu iddia ettiği işletmeye açtığı tazminat davasını kazandı. Reina'yı sorumlu bulan mahkeme kararı, Yargıtay tarafından da onandı. Karar üzerine Reina, Giray'a 5 yıl önce 92 bin euro'ya alınan ve bugünkü sıfır fiyatı 130 bin euro olan cip için 320 bin lira (146 bin euro) ödeme yapdı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Giray Yapı'nın sahibi Hazım Giray, 2004'te misafirlerini İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya götürdü ve cipini işletmenin kapısında otopark görevlilerine makbuz karşılığı teslim etti. Birkaç saat sonra mekandan ayrılmak için kapıya gelen Giray'a cipinin çalındığı söylendi. Cipini Reina'nın otoparkına makbuz karşılığı bıraktığını teslim fişi ile polise bildiren Giray, öğrendikleri karşısında şok yaşadı. Cipin, işletmenin olaydan 2 gün önce otopark görevlisi olarak işe aldığı, 'oto hırsızlığından' sabıkalı ve 15 gün önce hapisten çıkan Ömer Faruk Durak tarafından çalındığını öğrendi. Reina'nın sahipleri olay karşısında Giray'ın çalınan cipinin parasını ödeyeceklerini söyleseler de sonra bu sözlerini tutmadılar.





Dava 5 yıl sürdü



Cipini olaydan 15 gün önce satın alan Giray, plaka işlemleri uzun sürünce kasko da yaptıramayınca cipin parasını kaskodan da alamadı. Cipinin otopark görevlisi tarafından çalındığını belgeleyip ifadeler ile kanıtlayan Hazım Giray, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak tazminat davası açtı. 2004'te açılan dava, 5 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, olaydan Reina'yı sorumlu tutarak, 92 bin euro'ya alınan cip için 320 bin TL ödenmesine karar verdi. 320 bin liranın 165 bin lirası cipin değeri 155 bin lirası da faiz ve mahkeme masrafı olarak belirlendi. Karar Yargıtay tarafından da onanması üzerine Giray önceki gün Reina'nın sahiplerinden 320 bin TL'sini teslim aldı. Giray, "Büyük bir kurum nasıl olur da oto hırsızına müşterilerinin arabasını teslim eder? Bana haberleri olmadığını söylediler. Kazandığım paradan çok, işyeri sahiplerinin bu dava sayesinde önlem almalarına seviniyorum" dedi.





Başka davada emsal olacak



IXİR İstanbul Organizasyon Genel Müdürü Hilay Büyükbaş'ın da 2007'de Etiler'deki 'Tavacı Recep Usta' adlı restoranın otoparkından 180 bin TL'lik Range Rover Sport cipi çalınmıştı. Büyükbaş da zararının ödenmesi için mahkemeye başvurmuştu. Hilay Büyükbaş'ın devam eden davasına Reina'ya karşı kazanılan dava emsal teşkil edecek.