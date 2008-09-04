Reina’nın aklı Madrid'de



Liverpool’un kalecisi Pepe Reina, ilerde bir gün İspanya’ya dönerse ilk tercihinin Atletico Madrid olacağını söyledi.



26 yaşındaki kaleci, İspanya’nın Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı Bosna-Hersek ve Ermenistan maçları için İspanya’da milli takım kampında bulunuyor. Antremandan arda kalan zamanda, Onda Cero Onda Deportiva’ya konuşan İspanyol kaleci, geleceği hakkında bilgi verdi.



“Eğer birgün İspanya’ya dönersem, ilk tercihim Atletico Madrid olur”



“Atletico Madrid en sevdiğim kulüp”



Sözlerinin manipüle edilmesinden çekinen Reina, “Şu an herhangi bir transfer söz konusu değil, Liverpool’u Atletico için bırakmam” dedi. Şampiyonlar Ligi guruplarında Vicente Calderon’a gidecek olan Liverpool’un kalecisi, kısaca önlerinde ki zorlu maçıda değerlendirdi.



“Atletico her sene daha da güçleniyor. Onları yenmek gerçekten çok güç”



“Fernando (Torres), Calderon’a gideceği için çok heycanlı”



Ayrıca Pepe’nin babası Miguel Reina Santos’da, Atletico Madrid forması giymiş eski bir kaleci.