Reina'daki terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi

39 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul Reina'daki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulan 14 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada, teröristin görüntülerinin medyada yer almasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne vatandaşlar tarafından ihbarlar yapıldığı öğrenildi.

İhbarları değerlendiren polisler, bazı adreslere giderek veya ulaşım noktalarında şüpheliler üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması yapıyor.