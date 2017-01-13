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Reina'daki terör saldırısına ilişkin yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı

İki şüphelinin Reina saldırganı ile birlikte ev kiraladığı ve saldırıdan 15 gün önce silah almak isterken yakalandıkları ortaya çıktı

13 Ocak 2017 21:47

Reina saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uygur asıllı Çin vatandaşı Omar Asım ile Abuliezi Abuduhamiti tutuklandı. Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani'ye Konya'da ev kiralayan Asım ve bir başka Uygur'un 15 Aralık tarihinde yakalandığı ortaya çıktı. Aynı gün İstanbul'a gelen saldırgan 15 gün sonra katliamı gerçekleştirdi.

Ortaköy'deki ünlü eğlence kulübü Reina’da katliamı gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani'ye Konya'da ev kiralayan Uygur asıllı Omar Asım ve bir başka Uygur'un saldırıdan tam 15 gün önce, 15 Aralık tarihinde makarna paketine sarılı "Zigsauer" marka bir silahı İstanbul Esenler'deki Otogarı'nda almaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı.

 

Ayrıntılar dosyada

 

DHA’da yer alan habere göre, bu iki isim, Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Onların makarna paketine gizlenmiş silahı almaya çalıştıkları gün İstanbul'a gelen saldırgan 15 gün sonra, yılbaşı gecesi Reina'ya saldırdı. 15 Aralık'tan 31 Aralık katliam gecesine kadar geçen 15 günlük sürede, saldırıyı gerçekleştiren teröristle somut bağlantıları bugün ortaya çıkan 2 Uygurla ilgili neler yapıldığı soruşturma dosyasının ayrıntılarında gizli.

 

Tutuklama istendi

 

Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Ortaköy'deki gece kulübü katamına ilişkin soruşturma kapsamında saldırganla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 Uygur asıllı şüpheli, Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadeleri alındıktan sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedilen Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti'nin "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Ruhsatsız ateşli silah satın alma ve taşıma", "Nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım" ve "Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarını işledikleri belirtildi.

 

Birlikte Konya'da ev kiralamışlar

 

Savcılığın sevk yazısında, Uygur asıllı Çin vatandaşı olan iki şüpheliden Omar Asım'ın Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristle Konya'da ev kiraladıkları ve buna ilişkin kontratın Omar Asım'ın üst aramasında ele geçirildiği belirtildi. Reina saldırganının Konya'da kiraladıkları konutun apartman görevlisi tarafından Omar Asım'la birlikte görüldüğünün tespitinin yapıldığı kaydedildi.

 

Silahı makarna paketinde göndermişler

 

Sevk yazısında, Konya Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Mehmet E. isimli şüphelinin 15 Aralık tarihinde şüpheli Omer Asım'a Konya Otogarı'ndan bir otobüs firması ile paket gönderdiği, otobüsün muavin ve şoförünün paketten şüphelenmesi üzerine kontrol ettiklerinde ise makarna paketine sarılı "Zigsauer" marka tabanca bulunduğu, emanet paketi almak için İstanbul Otogarı'na gelen şüpheliler Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti'nin yakalandıkları anlatıldı. Ayrıca, Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod adlı şüphelinin 15 Aralık 2016 tarihinde Konya'dan İstanbul'a geldiği belirtildi.

 

Türkiye'deki terör eylemleri anlatıldı

 

Sevk yazısında ayrıca IŞİD terör örgütünün bir diğer adının IŞİD olduğu belirtilerek, örgütün Türkiye'de 2014'ten bugüne kadar Ortaköy saldırısıyla birlikte 10 terör eylemi gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. Şüphelilerin nöbetçi hâkimlikte ifade vermeleri bekleniyor.

 

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