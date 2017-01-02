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Reina'daki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İstanbul'daki terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmişti

02 Ocak 2017 17:04

Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde tutulan 12 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.

Bu arada, terör saldırısının gerçekleştiği eğlence mekanının çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü, görüntülerdeki en küçük ayrıntının bile değerlendirildiği kaydedildi.

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