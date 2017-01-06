Reina'daki Noel Baba'nın kim olduğu ortaya çıktı

İstanbul Ortaköy'de Reina gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısında Noel Baba kılığına girmiş bir teröristin saldırıyı gerçekleştirdiği konuşulmuştu. Reina'nın idare müdürü, Noel Baba'nın servis elemanı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Habertürk'ün haberine göre, Reina'nın müdürü, o gece yaşananları şöyle anlattı:

"Ayaklandığımda birkaç yabancı müşteriyle çelik kapılı depoya kilitledim hepimizi. Polis geldiğinde içerideki silah sesleri kesilmişti. Polis eşliğinde odadan çıktık, yeğenlerime koştum.

Mustafa’yı buldum ama Yunus’u göremedim. Bir saat sonra kameraman arkadaşımız Yunus’un vefat ettiğini söyledi. Müşteriye servis götürürken vurulmuş yeğenim."

"Noel Baba arkadaşımız"

Görmek, “Terörist Noel Baba kıyafetliydi” iddialarını ise şöyle aydınlattı:

“İçeride Noel Baba kıyafetli birini gördüm. Bir süre göz göze geldik. Çok ses olduğu için konuşamadık.

Bana sadece ‘Nasıl?’ diye sordu. Daha sonra bu kişinin servis elemanı arkadaşımız olduğunu öğrendik. İçerideki müşteriler için yapılan bir şirinlikti.”