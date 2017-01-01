T24 LogoT24 Logo
Gündem

Reina'da 39 kişiyi öldüren terörist içeride 7 dakika kalmış

Emniyet birimlerinin derinleştirdiği soruşturmada bölgedeki tüm güvenlik kameraları incemeleye alındı

01 Ocak 2017 16:14

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da 39 kişiyi öldüren teröristin saat 01:15'te mekana silahla geldiği ve içeriden 01:22'de çıktığı tespit edildi. İçeride 7 dakika kalan terörist 700 kişiye rast gele ateş etti. 

CNN Türk Muhabiri Hakan Tunç'un aktardığına göre, terörist mekâna girerken bir şarjör harcadı. Kapıda görevli bir polisi şehit ettikten sonra güvenlik görevlilerine ve etrafa rast gele ateş açtı.

Tunç'un ilerleyen saatlerde edindiği bilgiye göre, terörist 3 kez şarjör değiştirdi, 70'in üzerinde mermi boşalttı. 

Saldırganın mekânın içine girmesiyle paniğe kapılan kişiler, denize atladı. 

İçeriye girdikten sonra 7 dakika kalan terörist kılık değiştirerek olay yerinden kaçtı. 

Polis, paniğe kapılarak denize atlayan kişileri kurtardı.

Emniyet birimlerinin derinleştirdiği soruşturmada bölgedeki tüm güvenlik kameraları incemeleye alındı. Silah ve mermilerle ilgili de balistik çalışması devam ediyor.

ETİKETLER

İstanbulOrtaköysaldırıteröristReina

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24