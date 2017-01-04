Reina saldırısının zanlısı ile ilgili olarak bilinenler neler?

İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde gece kulübü Reina'ya düzenlediği silahlı saldırının ardından kayıplara karışan saldırganı yakalamak için geniş kapsamlı operasyonlar düzenleniyor.

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu saldırının failinin kimliğinin belli olduğunu söyledi ancak ismi veya uyruğuyla ilgili bilgi vermedi.

Saldırının ardından geçen dört günde ise failin görüldüğü yerlerdeki güvenlik kameralarından alınan görüntüler zanlının Reina'ya uzanan izleriyle ilgili bilgi veriyor.

Basına yansıyan haberlere göre, zanlının Konya'da gözaltına alınan eşi, ifadesinde 20 Kasım'da Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Türkiye'ye nereden geldikleri konusunda ise birbiriyle çelişkili bilgiler bulunuyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da dile getirilen ülkeler arasında Suriye de bulunuyor.

Zanlının, Reina'ya uzanan yolculuğu güvenlik kamerası kayıtları aracılığıyla belirleniyor. Bu görüntülerin kronolojik olarak ilki 15 Aralık'ta Konya otobüs terminalinde bilet alırken kaydedildi.

Hürriyet gazetesinin haberinde, zanlının, saldırının emrini veren kişiyle birlikte İstanbul'a seyahat ettiği ve burada bir eve yerleştirildiği söyleniyor. Bu kayıttaki ikinci kişinin kimliği de açıklanmış değil.

Uyruğu henüz açıklanmayan zanlının, 15 Aralık tarihi ile saldırıyı gerçekleştirdiği 31 Aralık tarihi arasında ne yaptığına ilişkin somut bir bilgi bulunmuyor.

Önce Laleli'de bir döviz bürosunda olduğu belirlenen zanlının, aynı gün gündüz saatlerinde tespit edildiği ikinci yer ise Başakşehir'de bulunan bir market.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan güvenlik kamerası, zanlıyı saldırıdan yaklaşık 10 saat önce Başakşehir'de marketten para üstü almak için beklerken kaydediyor.

Ardından Zeytinburnu'nda güvenlik kamerası tarafından tespit edilen zanlı, saat 22.49'da evinden çıkıyor. Sokakta bir süre dolaşan zanlı, daha sonra kamera kaydından çıkıyor.

Yeni yıla kısa bir süre kala kameralara bir kez daha yansıyan zanlı, saldırı öncesi kullandığı son taksi ile Ortaköy'e gidiyor.

Saldırının ardından yeniden bir taksiye bindiği düşünülen zanlı bu kez Kuruçeşme'nin ara sokaklarında yürürken görünüyor. Bu arada bir otoparka giren zanlı, otoparkçının onu fark etmesinin ardından buradan ayrılıyor.

Ajansların haberlerine göre, zanlı bundan sonra bir taksiye biniyor ve Zeytinburnu'na gidiyor.

Aynı haberlerde, Zeytinburnu'nda saldırıdan sonra operasyon düzenlenen bir evin arka sokağında bir Uygur lokantasının kapısını çaldığı ve lokanta içerisinde uyuyan bazı çalışanları uyandırarak onlardan aldığı para ile taksi şoförünün ücretini ödediği aktarılıyor.

Zanlının yakalanması için düzenlenen operasyonlar kapsamında son olarak İzmir'de 20, İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.

Saldırı zanlısının Zeytinburnu'na dönüşte kullandığı taksi parasını aldığı iddia edilen 7 Doğu Türkistan uyruklu lokanta çalışanı gözaltında.

Anadolu Ajansı, saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik İzmir'de gece saatlerinde 4 adrese operasyon düzenlendiğini ve 20 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA'nın aktardığına göre gözaltına alınanlar arasında, Dağıstan, Doğu Türkistan ve Suriye uyruklu şüpheliler de bulunuyor.

Öte yandan gözaltına alınanlara ev kiralayan iki emlakçı da gözaltına aldı.

Zanlının yurt dışına kaçma ihtimali üzerine Kırklareli'nde sınıra giden yolda geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda güvenlik önlemlerini arttırdı, yola kapan kurdu.

Reina'da yeni yıl ın ilk saatlerinde düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında Lübnan, Kanada, Fas, İsrail gibi farklı ülkelerin vatandaşları ve Türk vatandaşları da bulunuyor.