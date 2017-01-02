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Reina saldırısının görgü tanığı, yaşadıklarını anlattı

"İçeri girdikten sonra yoğun silah sesleri duydum"

02 Ocak 2017 00:36

İstanbul Ortaköy’deki ünlü eğlence mekanı Reina’da en az 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının görgü tanığı Elend Şerwani Kurdistan24’e açıklamalarda bulundu. Katili gördüğünü dile getiren Şerwani, teröristin siyah elbise giymiş ve yüzü maskeli biri olduğunu söyledi.

Saldırı başlamadan önce bir arkadaşı ile birlikte dışarı çıktıklarını söyleyen Şerwani, kapının önünde silah seslerinin gelmesiyle saldırganın da mekanın içine girdiğini gördüklerini belirtti. Elend Şerwani gördüklerini şöyle aktardı:

“Sol elinde silahlı bir kişinin kapının önünde bazı insanlara ateş ettikten sonra mekanın içine doğru gittiğini gördüm. İçeri girdikten sonra yoğun silah sesleri duydum. 5-6 dakika sonra saldırganın dışarı çıktığını gördüm.”

Elend Şerwani, Türkiye'deki bazı basın-yayın organlarında söylendiğinin aksine, saldırganın Noel Baba elbiseli olmadığını siyah elbiseli ve yüzünün maskeli olduğunu söyledi.

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