Reina saldırısının görgü tanığı: Teröristle göz göze geldim...

39 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul Reina'daki terör saldırısından sağ kurtulan Metin G. saldırganla göz göze geldiğini belirterek "Bize doğru dönünce teröristle göz göze geldik. Üstümüze ateş açmaya başlayacakken kısmetimize kapı açık olduğu için oradan daldık" dedi.

Metin G., dehşet dolu anları şöyle anlattı:

"3 arkadaş rezervasyonumuz vardı. Önce güvenlikleri geçtik, sonra ikinci kapıda x-ray'de bekleyen arkadaşa ücret ödeyecekken bir anda silah sesleri duyduk. Tuvalete yakın olan kapıya doğru koştuk. Saldırgan birinci kapıyı geçip merdivenlerden inip ikinci kapıya geldi."

"İki silah taşıyordu"

"İlk olarak sağ taraftaki cam kapıya ateş etti. Kapıdaki güvenlikler dahil herkes mekan içine kaçmaya başladı. Bize doğru dönünce teröristle göz göze geldik. Üstümüze ateş açmaya başlayacakken kısmetimize kapı açık olduğu için oradan daldık. Terörist ana kapıdan girerken elinde iki uzun namlulu silahla ateş etmeye devam etti.

Barda düşen insanları gördüm. Barı tarayan saldırganı görünce bir daha geri dönerek tuvalete girdik. Bay ve bayan tuvaletine yaklaşık 50'şer kişi girdik. Tuvalet ağzına kadar dolunca hemen kapıyı kilitledim. Yaklaşık bir saat orada kaldım. Silah sesleri duymaya devam ettik. Ağlamaları, bağırışmaları tahmin bile edemezsiniz. Daha sonra ışıklar kapandı. 'Teslim ol' çağrılarını bir kaç el daha silah sesi izledi. Sonra da Çevik Kuvvet bizi tuvaletten aldı. Yerde bir sürü gencecik ceset gördüm. Yaralılar ise şok geçirmiş, konuşamıyordu. Terörist genç biriydi, yüzünün yarısı atkıyla kapalıydı. 1.75 boylarında lacivert parke, jean pantolon, siyah bot giymişti. Bere, sırt çantası, iki de uzun namlulu silah taşıyordu. Biri pompalıydı galiba. Uzun süre bu şoku atlatamayacağım."