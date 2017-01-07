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Reina saldırısını IŞİD'in Özbek hücresi planladı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25’e ulaştı

07 Ocak 2017 11:48

İstanbul’da yılbaşı gecesi 39 kişinin can verdiği Reina katliamını IŞİD terör örgütünün Özbek hücresinin organize ettiği belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 39 kişiyi katleden terör örgütü IŞİD'in, Doğu Türkistan uyruklu "Özbek" yapılanmasını deşifre etti. Yürütülen operasyonda, Reina katliamcısı IŞİD'li teröriste yardım eden 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu hücre yapılanmasının, Reina saldırısının organizasyonunda aktif olarak görev aldıkları belirlendi.

Operasyonlarda, Reina katliamını yapan Ebu Muhammed Horasani kod adını kullanan ancak gerçek ismi henüz belirlenemeyen Özbek asıllı olduğu belirtilen Doğu Türkistanlı teröriste yardım ve yataklık yapan 10 kişi ile ilişkileri olan 15 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25’e ulaştı.

15 Aralık'ta İsanbul'a geldi

Reina saldırganının aralık ayında Konya merkezli hücrenin ortaya çıkmasının ardından harekete geçtiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; Konya’da 12 Aralık günü bir yolcu otobüsüne çanta içerisinde teslim edilen bir kargo, muavinin şüphesi üzerine ele geçirildi. Çantadan suikast silahı Sig Sauer ve 50 mermi çıktı. Kargonun alıcılarına yönelik yapılan operasyonda, İstanbul’da yaşayan yabancı uyruklu A. Abulizi ile O. Asım gözaltına alındı. Araştırmalarda, silah bulunan kargonun üzerindeki isimlerden yola çıkılarak Konya’da yaşayan W. Abulizi de yakalandı. A. Abulizi ile Konya’daki W. Abulizi’nin akraba olduğu anlaşıldı. W. Abulizi’nin ise Reina eylemcisiyle bağlantılı olduğu yılbaşındaki saldırıdan sonra tespit edildi. IŞİD'in bu hücresinin çökertilmesinin ardından Reina katliamcısı olan saldırganın 15 Aralık günü Konya’dan İstanbul’a geldiği belirlendi. Konya’daki IŞİD'in Özbek hücresinin de, katliamda kullanılan silah ve patlayıcıları örgüt üyelerince İstanbul’a getirdiği belirlendi. Hücrenin, saldırı sonrasında Reina saldırganına lojistik destek vermeye devam ettikleri tespit edildi.

Bu arada Konya’da yakalanıp gözaltına alındığı öne sürülen teröristin karısı ve iki çocuğunun ele geçirilmediği ortaya çıktı. Teröristin ailesinin, yılbaşı saldırısından önce IŞİD'in başka bir hücresine teslim edildiği anlaşıldı.

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