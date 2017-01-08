İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısından yara almadan kurtulan Bosna Hersek uyruklu Senad Erkovic, "Terörist, ateş ederken adam seçmiyordu ama özellikle kadınlara ateş ediyordu" dedi.

Habertürk'ten Sami Akbıyık'ın haberine göre, yılbaşı günü Kuveytli arkadaşlarıyla İstanbul’a gelen Erkecovic, saat 21.00’de arkadaşlarıyla Reina’da buluştu. Saatler 23.30’u gösterdiğinde yemekten kalkıp eğlenmeye başladıklarını söyleyen Erkecovic, “İstanbul’a defalarca gelmeme rağmen Reina’ya ilk gidişimdi. Güvenlik endişesiyle yılbaşını arkadaşlarla otelde kutlamayı planlamıştım. Kuveytli arkadaşlarım ve kuzenim ikna edince gittik” dedi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde bir anda cam kırılma sesi duyduğunu söyleyen Erkecovic, şunları anlattı:

“Önce mekânda kavga çıktı sandık. Ardından kurşun seslerinin geldiğini anladık. Terör saldırısı olma ihtimalini düşünmemiştik. Kendimizi korumak için yere attık ve hareketsiz kaldık. Terörist, ateş ederken adam seçmiyordu ama özellikle kadınlara ateş ediyordu. Yanımdaki kadına yaklaştı. Yaşadığını fark etti. Önce sırtından, sonra kafasından vurdu. Kanların bana doğru aktığını gördüm.”

Erkecovic, “Kadınlar dışında ses çıkartan ve kaçmaya çalışanları anında vurdu” diye konuştu.

Reina saldırısından yaralı kurtulan Bosnalı: Terörist özellikle kadınlara ateş ediyordu http://t24.com.tr/haber/reina-saldirisindan-yarali-kurtulan-bosnali-terorist-ozellikle-kadinlara-ates-ediyordu,381786

"Gelen polisi saldırgan sandık"

Saldırganla ilgili gözlemlerini aktaran Erkecovic, saldırıyı iki bölüme ayırdığını belirterek şöyle konuştu:

“İlk bölümde, mekândaki insanları sindirdi ve çığlıkların susmasını sağladı. Ardından masaları gezip kadınlara sıkmaya başladı. Yaralanan kadınların bir de kafasına sıktı. Polis geldiğinde teröristin geri döndüğünü düşündük ve yerimde kaldım. Polisler yaşayıp yaşamadığımızı anlamak için insanları kontrol etti. Ben yüzüstü yerdeydim. Polis beni kolumdan tuttuğunda terörist sanıp paniğe kapıldım. Sonra polis olduğunu anladım.”

Finans uzmanı Erkecovic, saldırıdan 3 gün sonra ülkesine döndü.