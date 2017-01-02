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Reina saldırısında yaralanan ABD'li turist: Tekrar gelmeyi isterim ama güvenli olduğunda

"Kulübün içinde ne olduğunu konuşmak istemiyorum"

02 Ocak 2017 21:09

Reina'daki saldırıdan yaralı olarak kurtulan ABD'li William Jacob Raak ülkesine gitti. Raak, "Çok güzel bir ülke burası. Size böyle bir şeyin olması çok yazık. Çok üzücü. Herkese en iyi dileklerimi iletiyorum. Çok iyi insanlarla tanıştım" dedi.

Reina'da gerçekleşen terör saldırısının ardından yaralılar da ülkelerine dönüyor. Katliamdan yaralı olarak kurtulan ABD vatandaşı Raak da bugün British Airways'in tarifeli seferiyle Londra aktarmalı olarak ülkesine döndü. Atatürk Havalimanı'na sedyeyle gelen Raak'ın bacağından yaralandığı öğrenilirken bir başka kurşunun ise cep telefonuna isabet ettiği öğrenildi. Raak sağlık görevlileri eşliğinde Atatürk Havalimanı'na sedyeyle gelirken basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

 

'Kulübün içinde ne olduğunu konuşmak istemiyorum'

 

Raak, Türkiye'ye tekrar gelmeyi istediğini söylerken saldırıda yaşadıklarını anlatmak istemedi. Raak, “ Büyük bir trajediydi. Kulübün içinde ne olduğu konusunda konuşmak istemiyorum. Çok güzel bir ülke burası. Size böyle bir şeyin olması çok yazık. Buradaki herkes için de böyle düşünüyorum. Çok üzücü. Herkese en iyi dileklerimi iletiyorum. Çok iyi insanlarla tanıştım. 9 kişiydik. 7 kişi yaralandı.Tekrar gelmeyi isterim biraz daha güvenli olduğunda. Çok güzel bir ülke insanlar da iyi. Bu talihsizlik için üzgünüm. Çok iyi adamlarla tanıştım bu adam sürekli yanımdaydı. Four Seasons Oteli benimle sürekli ilgilendi“ dedi. Raak basın mensuplarını selamlayarak pasaport bankosundan geçti.

 

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