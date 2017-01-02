Reina saldırısında ölen Lübnanlı kadının Facebook'taki son mesajı: İstanbul'da ölebilirim

İstanbul’daki Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerden Lübnanlı Rita Şami’nin, İstanbul’a gelmeden önce Facebook sayfasında “Bir patlamada ölebilirim” yazdığı ortaya çıktı.

Annesini dört ay önce kanserden kaybeden Şami, şu ifadeleri kullandı:

“Umarım Türkiye’de eğleneceğiz. En kötü senaryoda, bir patlamada ölüp annemin yolundan giderim.”

Lübnan kanalı MTV’ye konuşan bir kaynak ise, “Onu Türkiye’ye gitmekten vazgeçirmeye çalıştım ama arkadaşlarıyla gitmeye karar verdi” dedi.