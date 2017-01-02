Reina saldırısında hayatını kaybedenlerin hikayeleri

İstanbul'daki gece kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirdi, 60'tan fazla kişi ise yaralandı.

Saldırıda yaşamını yitiren 39 kişinin 11'inin Türk vatandaşı, 25'inin ise yabancı uyruklu olduğunu aktarılıyor.

Saldırıda hayatını kaybeden bazı isimlerin hikayeleri ise şöyle...

Kerim Aykıl, Cuma günü yeni yıl kutlaması için kız arkadaşıyla İstanbul'a gitmişti.

Aykıl anısına yaşadığı Belçika'daki Houthalen-Helchteren Belediyesi'ndeki bayraklar yarıya indirdi. Houthalen-Helchteren kasabasında yaşayan ve ailesi Kayserili olan Akyıl, Maas Mechelen kentinde babası ile birlikte restoran işletiyordu.

Belediye Başkanı Alain Yzermans, Aykıl için bir taziye defteri açılacağını açıkladı. Kasabada herkes tarafından tanınan sosyal ve samimi birisi olduğunu, bu nedenle ölümünün büyük üzüntü yarattığını söyledi.

Abis Rizvi, yılbaşını kutlamak için saldırı gecesi Reina'da olan iki Hint'ten biriydi.

Hayatını kaybettiğini Hindistan'ın dışişleri bakanı Sushma Swaraj Twitter'dan duyurdu.

Çok yönlü bir kişiliği ve uğraşları olan Rizvi, Mumbai merkezli inşaat şirketi Rizvi Group'un CEO'su, film yönetmeni ve yapımcı; aynı zamanda Bombay Kriket Birliği'nin üyesiydi.

49 yaşındaki Rizvi, 2014 yılında 'Roar: The Tigers of Sunderbans' isimli filmin yapımcılığını ve senaristliğini üstlenmişti. Abis'i tanıyanlar onu, dinamik ve teknoloji meraklısı olarak tanımlıyor.

Saldırıda hayatını kaybeden üç Lübnanlıdan biri olan Elias Wardini sporcuydu ve özel antrenör olarak çalışıyordu.

Kişisel Instagram hesabında, son olarak yine Reina'da hayatını kaybeden Rita Chami ile İstanbul'dan fotoğraflarını paylaşmıştı.

Bir turizm şirketinde çalışan Arık, Reina'daki saldırgan içeriye girdiği sırada dışarıda ilk hayatını kaybedenlerden biri olan polis memuru ile sohbet ediyordu.

Arık'ın bir yakını, "Kapının önünde getirdikleri kişilerin çıkmalarını beklerken, ilk şehit edilen polisle sohbet ediyorlar, hemşeri çıkıyorlar tesadüfen. Bir turizm firmasında şoför olarak çalışır, turist gezdirirdi" diye anlatıyor.

Elias Wardini ile birlikte Türkiye'de olan Lübnanlılardan 25 yaşındaki Rita Chami, yeni yıl için Türkiye'ye gelmişti. Lübnan medyası tarafından paylaşılan bir fotoğraf ise bir arkadaşıyla yaptığı yazışmaları gösteriyor. Hem arkadaşı hem Rita Chami İstanbul'da bir saldırı olma ihtimalinden duydukları kaygıyı paylaşıyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov ölümü üzerine konuştuğu tahmin edilen Rita Chami, "Evet kaygılıyım ama çoktan bütün rezervasyonları yaptım ve herşeyi ödedim" diyor.

Rita Chami ile ilgili yazan arkadaşları ise Chami'nin yakın zamanda annesini kanser nedeniyle kaybettiğini ve bu kayıptan çok etkilendiğini yazıyor.

Mustafa Sezgin Seymen, Trabzon Sürmeliliydi.

Mayıs ayında nişanlanmıştı ve yeni yıla girmek için nişanlısı Sezen Arseven ile gece kulübüne gelmişlerdi. Sezen Arseven saldırıdan yaralı kurtuldu.

Facebook sayfasında duygularını paylaşan Arseven, "Biz yarım kaldık... Eşimi, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, aşkımı kaybettim" diye yazdı.

Facebook sayfasında duygularını paylaşan onlarca arkadaşından biri ise, "Acımız çok büyük, kendisi kocaman yüreği olan, cömert, eğlenceli kelimelerle tarif edilemeyecek kadar değerli bir insandı" dedi.

İsrail'in kuzeyinde Arapların yoğun olarak yaşadığı Tira'dan İstanbul'a gelen 18 yaşındaki Leanne Nasser arkadaşlarıyla birlikte yeni yıla girmek istemişti.

İstanbul'da muhtemel bir saldırı ihtimaline karşı Türkiye'ye gelmemesi için ikna edilmeye çalışıldığı söylenen Nasser'in sadece birkaç günlüğüne burada olduğu belirtiliyor.

Henüz lisede okuyan Nasser'in Facebook sayfasında paylaştığı son gönderilerden biri, onu İsrail'den, İstanbul'a seyahat ederken gösteriyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nahshon, Nasser'in hayatını kaybettiğini Twitter'dan duyurdu.

Güvenlik görevlisi Fatih Çakmak, Vodafone Arena stadında güvenlik güçlerini hedef alan saldırıdan sağ kurtulmuştu.

Çakmak'ın ağabeyi, "Aslan gibi Fatih Çakmak yatıyor burada. Reina'da güvenlik görevlisiydi. Bu çocuk ekmek parası için gece gündüz mücadele ediyor" diye konuştu,

Saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Burak Yıldız henüz 21 yaşındaydı.

Üsküdar Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Yıldız, Aralık ayındaki Beşiktaş stadında düzenlenen saldırının ardından, " Bir sedyeye koyuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız. 20, 21, 22? Şimdi ardınızda gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Allah gözü yaşlı ailelerinize sabır versin. Mekanınız cennet olsun kardeşlerim" diye yazmıştı.

Gümüşhane doğumlu Hatice Koç, 27 yaşındaydı. Bir özel güvenlik şirketinde çalışan Koç, yılbaşı gecesi Reina'da görevlendirilmişti.

Aralık ayında gerçekleştirilen Beşiktaş Vodafone Arena saldırı sonrasında Koç sosyal medya hesabında, "Severek geldiğim, görmek için göreve gelmek için can attığım yerdin. Artık her gördüğümde acı vereceksin" demişti.

Koç'un, 3 yaşında bir kızı olduğu belirtiliyor.

Iraklı öğrenci Mustafa Jalal Ahmad Abbas, İstanbul'da Kemerburgaz Üniversitesi'nde mimarlık okuyordu.

Abbas'ın hayatını kaybetmesinin ardından üniversitede tören düzenlendi.

Abbas'ın naaşı Erbil'e gönderildi. Abbas'ın yanı sıra bir Iraklı daha saldırıda hayatını kaybetti.