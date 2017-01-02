Reina saldırısında hayatını kaybedenler

İstanbul'daki Reina gce kulübüne yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen saldırıda 11'i Türkiye vatandaşı 39 kişi hayatını kaybetti. Bazıları eğlenmek için oradaydı, bazıları ise çalışıyordu. Saldırıda hayatını kaybeden bazı isimlerin hikâyeleri...
02 Ocak 2017 22:34
İstanbul'daki Reina gce kulübüne yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen saldırıda 11'i Türkiye vatandaşı 39 kişi hayatını kaybetti.
Bazıları eğlenmek için oradaydı, bazıları ise çalışıyordu.
Saldırıda hayatını kaybeden bazı isimlerin hikâyeleri...
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir