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Reina saldırısına ilişkin İzmir'de 20 kişiye IŞİD gözaltısı

Operasyonların devam edeceği belirtildi

04 Ocak 2017 12:26

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İzmir'de IŞİD sempatizanı oldukları belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik, Bornova ve Buca ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle gece saatlerinde 4 adrese operasyon düzenledi. 

Polis ekipleri, operasyonların sürdüğü mahallelerde giriş ve çıkışları kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Operasyonda, Dağıstan, Doğu Türkistan ve Suriye uyruklu 11'i kadın 20 şüpheli gözaltına alındı.

IŞİD üyesi olduğu öne sürülen zanlılar ile yanlarındaki 20 çocuk, emniyete götürüldü.

 

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