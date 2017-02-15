Reina saldırısına ilişkin 5 tutuklama daha

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan Reina isimli gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 5 kişi daha tutuklandı.

Saldırgan Özbekistan vatandaşı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli şüpheli Abdulkadir Masharipov, ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek’, ‘39 kez nitelikli adam öldürme’ , ‘IŞİD terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘ruhsatsız vahim nitelikli silah bulundurma’ suçlarından tutuklanmıştı.

Reina soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde de olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 50 kişiden bir bölümü adliyeye sevk edilmiş, bu şüphelilerden aralarında katilin eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.