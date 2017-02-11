Reina saldırısı: Masharipov tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübünde yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının zanlısı Abdülgadir Masharipov tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Masharipov'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sabah saatlerinde tamamlandığı ve adliyeye sevkinin ardından savcılık sorgusunun yaklaşık bir saat sürdüğünü bildirdi.

1983 Özbekistan doğumlu olan Masharipov, 16 Ocak'ta İstanbul Esenyurt'ta bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmış ve sorguda suçunu kabul etmişti.

Yeni yılın ilk saatlerinde Reina gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda çoğu yabancı uyruklu 39 kişi yaşamını yitirmiş, 71 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı, yaptığı bir açıklamayla Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmiş ve Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları devam ettikçe benzer saldırıların düzenleneceği tehdidinde bulunmuştu.