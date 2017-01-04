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BBC Türkçe

Reina saldırısı: İzmir'deki operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

AA, İzmir'de Reina saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilere yönelik bir operasyon başlatıldığını ve IŞİD üyesi olduğunu söylediği 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

04 Ocak 2017 12:48

Anadolu Ajansı (AA), İstanbul Ortaköy'de bulunan gece kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İzmir'de bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

AA'nın haberine göre, şu ana kadar Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) üye olduğu öne sürülen beş kişi gözaltına alındı.

AA, operasyonun devam ettiğini de bildirdi.

Reina gece kulübüne yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş, 69 kişi de yaralanmıştı.

IŞİD, yaptığı bir açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

bazı güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini basına dağıttıikisi yabancı uyruklu

Haber ajansları, bu kişilerin işlemlerinin halen sürdüğünü belirtiyor.

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