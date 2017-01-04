Reina saldırısı: İzmir'deki operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı (AA), İstanbul Ortaköy'de bulunan gece kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İzmir'de bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

AA'nın haberine göre, şu ana kadar Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) üye olduğu öne sürülen beş kişi gözaltına alındı.

AA, operasyonun devam ettiğini de bildirdi.

Reina gece kulübüne yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş, 69 kişi de yaralanmıştı.

IŞİD, yaptığı bir açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

Haber ajansları, bu kişilerin işlemlerinin halen sürdüğünü belirtiyor.