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Reina saldırganının Konya'da irtibat kurduğu 3 aile kayıplara karıştı

Yabancı uyruklu ailelerin Reina saldırısından hemen sonra evleri terk ettikleri ortaya çıktı

04 Ocak 2017 10:04

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gece gerçekleştirdiği operasyonla Reina saldırganı ile ilişkisi saptanan bazı kişileri gözaltına aldı. Polisin soruşturmasına göre Reina’da bulunanları Kalaşnikof’la tarayıp 39 kişiyi öldüren terörist, Kırgızistan’dan eşi ve 2 çocuğuyla 20 Kasım’da uçakla İstanbul’a geldi. Buradan karayoluyla önce Ankara’ya giden terörist ve ailesi, 22 Kasım’da Konya’ya geçti. Konya’da emlakçı aracılığıyla aylık 1100 TL kira ödeyerek stüdyo daire kiralayan terörist, 3 aylık kirayı peşin verdi.

 

Eşi: TV’den öğrendim

 

Teröristin iş bulmak amacıyla Konya’ya geldiğini söylediği öğrenildi. Saldırganın, 29 Aralık’ta katliam için karayolunu kullanarak İstanbul’a gittiği bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alınan eşinin, “Saldırıyı televizyondan öğrendim. Değil DEAŞ üyesi eşimin sempatizan bile olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi. Sahte pasaportla ülkeye giriş yapan teröristin eşinin de saldırganın gerçek ismini vermediği bu nedenle polisin E.M.H. olan kod ismini bildiği belirtildi.

 

Evlerini terk etmişler

 

Teröristin, Selçuklu ilçesindeki Bosna Hersek Mahallesi’nde stüdyo tipi evlerde kalan yabancı uyruklu 3 aile ile temasa geçtiği saptandı. Selçuk Üniversitesi yanındaki bu mahallede 3 eve baskın yapan polis kimseyi bulamadı. Yabancı uyruklu ailelerin Reina saldırısından hemen sonra evleri terk ettikleri bilgisine ulaşılırken, evleri kiralayan 2 emlakçı da gözaltına alındı. Emlakçılar ilk sorgularında yabancı uyruklu bazı ailelerin ev bulmasına aracılık ettiklerini, ancak Reina’yı basan teröriste ve ailesine ev vermediklerini söyledi.

Teröristin 15 Aralık’ta Konya Terminali’ne geldiği anın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde rahat tavırlarla yürüyerek elleri cebinde geldiği, yanında çanta veya başka bir kişinin olmadığı görüldü. Teröristin aynı gün otobüsle İstanbul’a gittiği belirtildi.

 

16 gözaltı

 

İstanbul Ortaköy’de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 8 kişinin ifade işlemleri devam ederken, 6 kişi daha gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan 14 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Saldırıyla ilişkili olabilecekleri şüphesiyle yabancı uyruklu 2 kişi de AtatürkHavalimanı’nda gözaltına alındı. Belgeleri, cep telefonları ve valizleri detaylı şekilde incelenen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.Teröristin görüntülerinin medyada yer almasının ardından polise vatandaşlar tarafından ihbarlar yapıldığı bildirildi.

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