 REİNA SALDIRGANININ İMAM NİKAHLI EŞİ SAVUNMA YAPTI

* Masharipov\'un emniyetteki sorgusunda \"DEAŞ\'ı severiz. DEAŞ\'ı cazip kılan şey ise, dinsel olarak şehit olursun, bir de kadın meselesi var\" dediğini hatırlatan mahkeme başkanı, \"O düşünceye göre, sen Abdulkadir\'e bir hediye miydin?\" diye sordu.

* Sanık Traore de, \"Hiçbir fikrim yok\" dedi. Tene Traore , Masharipov\'un avukatının sorması üzerine, Mahsaripov\'dan olan bebeğinin 4 aylık olduğunu söyledi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Ortaköy\'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov\'un imam nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore savunma yaptı. Trore, daha dini bir hayat yaşamak için Suriye\'ye gitmek üzere Türkiye\'ye geldiğini söyledi. Bu arada bir numaralı sanık Masharipov\'un öğleden sonraki oturuma getirilirken alnının sargılı olduğu görüldü.

MASHARİPOV, ALNI SARGILI GETİRLDİ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülen davanın dördüncü celsesine devam edildi.

Öğleden sonraki oturumda Masharipov\'un imam nikahlı eşi Tene Traore\'nin savunmasıyla başladı. Bu arada, bir numaralı sanık Masharipov, öğleden sonraki oturum başladıktan bir süre sonra getirildi. Masharipov\'un alnının sargı beziyle sarılı olduğu görüldü. Mahkeme heyeti bu konuda bir açıklama yapmadı.

\"TÜRKİYE\'YE SURİYE\'YE GİTMEK İÇİN GELDİM\"

Tene Traore savunmasında, daha dini bir hayat yaşamak için 27 Eylül 2016 tarihinde Suriye\'ye gitmek üzere Türkiye\'ye geldiğini söyledi. Türkiye\'deki bağlantısını Suriye\'de bulunan öz kızkardeşlerinin ayarladığını anlatan Traore, Atatürk Havalimanı\'nda karşılayan bir erkeğin, kendisini önce bir otele ardından da yakalandığı eve götürdüğünü söyledi. Gittiği evde Ayşe ve Dina isimli iki kadın ile Ali Cemal isimli bir erkeğin bulunduğunu belirtti.

\"MASHARİPOV\'LA EVLENMEMİN ÖZEL BİR NEDENİ YOK\"

Traore, gittiği evden hiç dışarıya çıkmadığını, alışverişi de Ali Cemal\'in yaptığını söyledi. 1 Ocak\'ta Abdulkadir Masharipov\'un eve geldiğini söyleyen Traore, 6 Ocak\'ta Masharipov\'la evlendiğini dile getirdi. Mahkeme başkanının Masharipov\'la neden evlendiğini sorması üzerine Traore, \"Çok uzun zamandır evlenmek istiyordum. Özel bir sebebi yok. Evdeki kadınlar da uygun olacağını söyleyince, evlendim\" yanıtını verdi.

İMAM NİKAHLI EŞİN DİĞER EŞLE SORUN YAŞAMAMASI MASHARİPOV\'U GÜLÜMSETTİ

Mahkeme başkanı Abdulkadir Masharipov\'un, Zarina ile evli olduğunu, bilip bilmediğini sorması üzerine Traore, \"Bilmiyordum\" cevabını verdi. Traore, Zarina ile bu konuda sorun yaşamadığını anlatırken Masharipov\'un gülümsediği görüldü. Mahkeme başkanı da, \"Bu durum heralde Masharipov\'un hoşuna gitti\" diye konuştu.

MASHARİPOV\'LA \'TRANSLATE\' ÜZERİNDEN ANLAŞTIK

Mahkeme başkanının, \"Masharipov hakkında çıkan haberleri duydun mu?\" sorusuna Traore, \"Evde hiçbir iletişim aracı yoktu. O yüzden duymadım\" yanıtını verdi. Masharipov\'la aynı dili konuşmadıklarını, \'google translate\' aracılığıyla anlaştıklarını anlatan Traore, \"Evlendikten sonra Masharipov\'la nereye gidecektiniz?\" sorusuna, \"Ben Türkiye\'de kalmak istiyordum. Masharipov\'un nereye gideceğini bilmiyorum\" dedi. Üye hakimin, \"Dilini bilmiyorsun. Mesleğini bilmiyorsun. Hayatını bilmiyorsun. Peki neden evlendin?\" sorusuna Traore, \"Zamanla birbirimizi tanırız diye düşündüm\" cevabını verdi.

\"KIZ KARDEŞLERİMİN DEAŞ İÇİN SAVAŞMADIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM\"

Suriye\'deki kız kardeşleriyle telegram programı üzerinden mesajlaştıklarını anlatan Traore, evlendiğini onlara söylemediğini, bu konuyu konuşmayı gereksiz bulduğunu belirtti. Sorulması üzerine Traore, kız kardeşlerinin Suriye\'de DEAŞ için savaşmadıklarını düşündüğünü, sadece dini hayat yaşamak için orada bulunduklarını iddia etti.

\"SEN, ABDULKADİR\'E BİR HEDİYE MİYDİN?\"

Mahkeme başkanı, Masharipov\'un emniyetteki sorgusunda \"DEAŞ\'ı severiz. DEAŞ\'ı cazip kılan şey ise, dinsel olarak şehit olursun, bir de kadın meselesi var\" dediğini hatırlatarak, \"O düşünceye göre, sen Abdulkadir\'e bir hediye miydin?\" diye sordu. Traore de, \"Hiçbir fikrim yok\" dedi. Tene Traore, Masharipov\'un avukatı Atanur Demir\'in sorması üzerine, Mahsaripov\'dan olan bebeğinin 4 aylık olduğunu söyledi.