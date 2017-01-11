Reina saldırganı, yüzüne kan sürüp yaralı taklidi yaparak kaçmış

Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan, katliamın gerçekleştiği geceye ilişkin olarak, "Çok profesyoneldi. Bir kurşunu bile boşa harcamadı. Kaçarken yüzüne kan sürdü, kendisine yara bile açtı" dedi.

Kanada merkezli haber sitesi CBCNews'e konuşan Koçarslan, "Şeytan taksiyle geldi" diyerek olay gününü şöyle anlattı:

"Mekânın her bir tarafını kaydeden 200 kadar kamera var. Bunlar teröristin profesyonel bir tetikçi olduğu hissini verdi. Ancak birkaç yılda cephelerde kazanılabilecek bir ustalıkta. Tek bir kurşunu bile boşa harcamamış; hep geriye bakıyor, bel hizasından ateş ediyor... ORTAĞIM SON ANDA KURTULDU: Ortağım Ali Ünal, tetikçiyle ilk yüz yüze gelenlerden... Kameralar tetikçi bir yandan ateş edip, bir yandan mekânın içine doğru ilerlerken onu da gösteriyor... Sağ kalmasını tetikçinin kapıdaki polisi öldürdükten sonra içeri girmeye yoğunlaşmasına bağlıyorlar...

"Tek saldırgan vardı"

Kameralar tek bir tetikçi olduğunu gösteriyor. Birilerinin iddia ettiği gibi, tetikçi kaçmadan önce mutfakta saklanmış da olamaz, kameralarda böyle bir görüntü yok.

"Bir kurban onu tekmeledi"

Cephanesi bitince tetikçi yere bir ses bombası bırakıyor. Ancak o da görünmeden kaçmasına yetecek kadar etrafı karıştırmaya yetmiyor. Bunun üzerine ölü sandığı birinin üzerine yatmaya çabalıyor. Ancak o kişi hayatta ve tetikçiyi tekmeleyerek üzerinden atmış...

"Üzerine kan sürüp"

Terörist bundan sonra hafif bir şaşkınlık yaşayıp başka birinin üzerinden aldığı kanı üzerine sürüyor. Bu sırada yaralı sanılsın diye sahte bir yara açıyor kendisine...