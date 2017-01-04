T24 LogoT24 Logo
Gündem

Reina saldırganı, tepkiyi önlemek için şok bombası kullanmış

Bomba, bazı ülkelerin özel kuvvetleri tarafından operasyonlarda kullanılıyor

04 Ocak 2017 10:41

Yılbaşı gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin, içeridekilerin vereceği tepkiyi önlemek için şok bombası kullandığı ortaya çıktı.

Habertürk gazetesinden Gökhan Timurhan'ın haberine göre, Reina’da yapılan incelemelerde, saldırganın içeridekileri korku ve paniğe sevk etmek için şok bombası olarak bilinen ‘flashbang’ kullandığı tespit edildi.Flashbang’in İngiliz SAS komandolarının isteğiyle İngiltere hükümeti tarafından geliştirildiği belirtildi. Bomba, bazı ülkelerin özel kuvvetleri tarafından operasyonlarda kullanılıyor.

Şok bombası, hedeftekilerin tepki vermelerini önlüyor ve birkaç saniye kazandırıyor.

ETİKETLER

Reina saldırganıses bombasıkullandışok bombası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24