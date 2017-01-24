T24 LogoT24 Logo
Gündem

Reina saldırganı sağlık kontrolünden geçirildi

Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü

24 Ocak 2017 09:25

Yılbaşı gecesi Reina gece kulübüne saldırı düzenleyen ve 39 kişinin ölümüne neden olan terörist Abdulkadir Maşaripov, gece saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Reina katlimanı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov'un emniyeteki sorgu işlemleri sürüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Maşaripov, 23.00 sıralarında emniyetten çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye getirildi. Maşaripov'un sağlık kontrolü sırasında güvenlik önlemi sürdü.

Söz konusu işlemler sırasında polisler, görüntü alınmaması için ek tedbir aldı. Maşaripov, hastaneden çıkarılırken camlara naylon perde ile örtüldü. Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü.

ETİKETLER

YılbaşıReinateröristAbdulkadir Maşaripovhastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24