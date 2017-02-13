"Reina saldırganı idam cezası istedi"

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov’un hâkimlik ifadesinde kendisine idam cezası verilmesini istediği iddia edildi. Reina saldırganının "Mermiler bitince el bombası sandığım flashbangi intihar etmek için yüzüme tuttum ama ölmedim. Rehin düşmeyeyim diye kendimi öldürecektim. Bir şey olmadı. Sağ kaldım aslında ölmek için girmiştim. İdam hükmü verilirse iyi olur" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

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İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi gece kulübü Reina'ya düzenlediği silahlı saldırıda 39 kişiyi öldüren IŞİD'li Abdulgadir Masharipov, önceki gün Nöbetçi 11. Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konuldu. Masharipov, hakimlik ifadesinde önemli itiraflarda bulundu. Sabah'tan Nazif Kahraman'ın haberine göre, Özbekistanlı terörist ifadesinde "Amacım Hıristiyanları öldürmekti. Taksim'de eylem yapmamı Suriye'de bulunan Abu Cihad adlı kişi istedi. 'Hıristiyanların çoğu Taksim'de bir yerde toplanıyorlar. Bayram töreni yapıyorlar' diye bana anlattı. Ben silah kullanmasını Afganistan'da eğitim alarak öğrendim" dedi.

3 saat önce keşif yapmış

Gazetenin haberine göre saldırganın ifadesi şöyle:

"Olay günü saat 21.00'de Reina'ya keşif yapmaya gittim. Daha önceden Reina'nın içine girmemiştim. Ebu Cihad'la konuştuğumda ben bunu 31 Aralık'ta yapayım yoksa başka bir gün yapamam dedim. Kapının önüne kadar gittim. Polis yoktu. Güvenlik de görmedim. Silahları almaya Zeytinburnu'na döndüm. Silahları aldım sonrasında tekrar Reina'ya gittim. Ben içeriye girmek isterken polis beni gördü ve ateş açtı. Sonra ben polise ateş açtım ve içeri girdim. İlk keşfe geldiğimde polisi görseydim olaylar daha farklı şekilde gelişebilirdi. Polisi vurduktan sonra içeriye girdim. Kalaşnikof silahla rastgele insanların üzerine ateş ettim. Mermiler bitince el bombası sandığım flashbangi intihar etmek için yüzüme tuttum ama ölmedim. Rehin düşmeyeyim diye kendimi öldürecektim. Bir şey olmadı. Sağ kaldım aslında ölmek için girmiştim. İdam hükmü verilirse iyi olur."