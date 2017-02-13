T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Reina saldırganı idam cezası istedi"

Reina saldırganı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti

13 Şubat 2017 11:18

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov’un hâkimlik ifadesinde kendisine idam cezası verilmesini istediği iddia edildi. Reina saldırganının "Mermiler bitince el bombası sandığım flashbangi intihar etmek için yüzüme tuttum ama ölmedim. Rehin düşmeyeyim diye kendimi öldürecektim. Bir şey olmadı. Sağ kaldım aslında ölmek için girmiştim. İdam hükmü verilirse iyi olur" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

Reina katliamından yeni görüntüler: Yaralının saldırgana tekme atma anı kamerada!

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi gece kulübü Reina'ya düzenlediği silahlı saldırıda 39 kişiyi öldüren IŞİD'li Abdulgadir Masharipov, önceki gün Nöbetçi 11. Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konuldu. Masharipov, hakimlik ifadesinde önemli itiraflarda bulundu. Sabah'tan Nazif Kahraman'ın haberine göre, Özbekistanlı terörist ifadesinde "Amacım Hıristiyanları öldürmekti. Taksim'de eylem yapmamı Suriye'de bulunan Abu Cihad adlı kişi istedi. 'Hıristiyanların çoğu Taksim'de bir yerde toplanıyorlar. Bayram töreni yapıyorlar' diye bana anlattı. Ben silah kullanmasını Afganistan'da eğitim alarak öğrendim" dedi.

3 saat önce keşif yapmış

Gazetenin haberine göre saldırganın ifadesi şöyle: 

"Olay günü saat 21.00'de Reina'ya keşif yapmaya gittim. Daha önceden Reina'nın içine girmemiştim. Ebu Cihad'la konuştuğumda ben bunu 31 Aralık'ta yapayım yoksa başka bir gün yapamam dedim. Kapının önüne kadar gittim. Polis yoktu. Güvenlik de görmedim. Silahları almaya Zeytinburnu'na döndüm. Silahları aldım sonrasında tekrar Reina'ya gittim. Ben içeriye girmek isterken polis beni gördü ve ateş açtı. Sonra ben polise ateş açtım ve içeri girdim. İlk keşfe geldiğimde polisi görseydim olaylar daha farklı şekilde gelişebilirdi. Polisi vurduktan sonra içeriye girdim. Kalaşnikof silahla rastgele insanların üzerine ateş ettim. Mermiler bitince el bombası sandığım flashbangi intihar etmek için yüzüme tuttum ama ölmedim. Rehin düşmeyeyim diye kendimi öldürecektim. Bir şey olmadı. Sağ kaldım aslında ölmek için girmiştim. İdam hükmü verilirse iyi olur."

ETİKETLER

Abdulgadir Masharipovhakimel bombasıflashbang

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24