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Reina saldırganı Afganistan'da nasıl eğitim aldı?

Orta Asya ülkelerinden Suriye'ye gelen gruplar arasında Selefilik de dikkat çekiyor

19 Ocak 2017 14:11

İstanbul'daki Reina gece kulübünde 39 kişiyi öldüren Abdulkadir Masharipov'un, Afganistan'daki kamplarda eğitildiği ortaya çıktı. Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Derneği'nin hazırladığı raporda Afganistan-Pakistan hattında El Kaide, Taliban örgütlerinden doğan IŞİD'in kampları anlatıldı.

Asya ülkelerinden gelen militanların eğitildiği belirtilen raporda şu çarpıcı bilgiler yer aldı:

Türk Cumhuriyetinden örgüte katılacak olan bir gencin ilk durağı bu kamplar oluyor. Suriye'de faaliyet gösteren teröristlerin önemli bir bölümü Afganistan'da Celalabad'ın 35 kilometre güneyinde Pakistan sınırına bir günlük yürüme mesafesinde bulunan Tora Bora dağları ve çevresinde bulunan kamplarda eğitiliyor. Gençler ardından Irak ve Suriye'ye gönderiliyor. Orta Asya'daki Fergana Vadisi'nde artık sayıları yüzlerle ifade edilen kamp bulunuyor.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün imzasıyla yayımlanan (19 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Suriye ve Irak'ta bulunan yabancı uyruklu teröristler arasında Orta Asya kökenlilerden özel birlikler oluşturuldu. Bunların tamamına yakınının Uygur, Özbek, Kazak, Kırgız, Azerbaycan, Türkmen, Dağıstan kökenli oldukları tespit edildi. Türkiye'den giden teröristlerin de, Orta Asyalı gençlerle birlikte eğitime alındığı, bu yüzden aralarında samimiyet doğduğu kaydedildi.

Türkistan İslam Ordusu Partisi

El Kaide-IŞİD-Taliban üçgeninde gençlere yönelik terör projesi yürütüldüğü açıklandı. Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Derneği'nin 2016 yılı raporunda, Doğu Türkistan bölgesinde Uygur Türklerinin El Kaide ve Taliban'a yakın olan ve kendilerini “Türkistan İslam Ordusu” veya “Türkistan İslam Partisi” olarak adlandırdıkları, bu yapının Suriye'de de faaliyet yürüttüğü belirtildi. Dernek Başkanı Güngör Yavuzaslan, El Kaide ve yan örgütlerin, ileride Türk soylu ülkelerde artabileceğini öne sürdü.

 

Orta Asya ülkelerinden Suriye'ye gelen gruplar arasında Selefilik de dikkat çekiyor. Aileleri ile birlikte gelen militanlar, inandıkları İslam'ı yaşayacakları yeni bir yurt bulduklarını belirterek kendilerini “muhacir” olarak adlandırıyor. Bu gruplar, 2014'ten itibaren Musul, Rakka ve İdlib bölgesine geçti. Özellikle Doğu Türkistan'dan aileleriyle beraber Suriye'ye göç edenlerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

 

İlk durakları Tora Bora dağları oluyor

Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Derneği'nin hazırladığı raporda Afganistan-Pakistan hattında El Kaide, Taliban örgütlerinden doğan IŞİD'in kampları anlatıldı. Asya ülkelerinden gelen militanların eğitildiği belirtilen raporda şu çarpıcı bilgiler yer aldı: Türk Cumhuriyetinden örgüte katılacak olan bir gencin ilk durağı bu kamplar oluyor. Suriye'de faaliyet gösteren teröristlerin önemli bir bölümü Afganistan'da Celalabad'ın 35 kilometre güneyinde Pakistan sınırına bir günlük yürüme mesafesinde bulunan Tora Bora dağları ve çevresinde bulunan kamplarda eğitiliyor. Gençler ardından Irak ve Suriye'ye gönderiliyor. Orta Asya'daki Fergana Vadisi'nde artık sayıları yüzlerle ifade edilen kamp bulunuyor.

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