Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov tutuklandı

Ortaköy Reina'ya terör saldırısını gerçekleştirerek 39 kişiyi katleden Özbekistan vatandaşı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli şüpheli Abdulkadir Masharipov, ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek’, ‘39 kez nitelikli adam öldürme’ , ‘IŞİD terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘ruhsatsız vahim nitelikli silah bulundurma’ suçlarından tutuklandı. Reina saldırganı, Silivri Cezaevi'ne getirildi. Silivri Cezaevine konan Masharipov'un tek başına özel güvenlikli bir hücrede tutulacağı belirtildi.

İstanbul'da yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir eğlence merkezine silahlı saldırı düzenleyerek 39 kişiyi öldüren, 65 kişiyi de yaralayan terörist, saldırıdan 17 gün sonra 17 Ocak'ta İstanbul Esenyurt'ta yakalanmıştı.

Yaklaşık bir aydır İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu süren Reina katili bugün sabah saatlerinde hâkim karşısına çıkarılmak üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Katil burada Reina katliamı soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından sorgulandı. Savcı Kökçü, tutuklama istemiyle katili Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama sevk yazısında, Saldırganın 4 Şubat'ta emniyette cumhuriyet savcılığınca alınan ifadesinde, "DEAŞ terör örgütünün Türkiye'deki eylemlerinden sorumlu ‘Ebu Cihad' kod isimli ‘Yasser Mohammed Salem Radown'un görevlendirmesi ve talimatı üzerine Reina ‘istihşad (intihar)' eylemini" gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Mahkeme çıkarılan Masharipov, ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek', ‘39 kez nitelikli adam öldürme' , ‘DEAŞ terör örgütü üyesi olmak' ve ‘ruhsatsız vahim nitelikli silah bulundurma' suçlarından tutuklandı. Reina saldırganı, Silivri Cezaevi'ne getirildi. Silivri Cezaevine konan Masharipov'un tek başına özel güvenlikli bir hücrede tutulacağı belirtildi.

Reina soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde de olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 50 kişiden bir bölümü adliyeye sevk edilmiş, bu şüphelilerden aralarında katilin eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında emniyette işlemleri süren 8 şüphelinin daha bulunduğu öğrenildi.