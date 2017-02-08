Reina katliamıyla ilgili 9 kişi tutuklandı

Reina saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 9 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Hürriyet’in haberine göre, Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Tutuklama talebi ile sevk edilen şüphelilerden Abdurrauf Sert’in Reina katliamının planlayıcılarından olduğu öne sürüldü.

Sert ile ilgili hakimliğe gönderilen sevk yazısında IŞİD evlerinden sorumlu emir düzeyinde faaliyet gösteren şüpheli Eyüp Korkusuz’un yardımcısı olduğu ifade edildi.

Ayrıca Sert’in telefonunda yapılan incelemelerde, saldırgan Masharipov’un polis tarafından yakalandığı Esenyurt’taki örgüt evinin kira kontrat fotoğrafının da bulunduğu belirtildi.