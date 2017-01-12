Reina katliamını öven hakem için karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu Reina saldırısıyla ilgili sosyal medya paylaşımından ötürü tepki toplayan hakem Süleyman Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Süleyman BELLİ (İl Hakemi) hakkında; sosyal paylaşım siteleri aracılı ile milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklama paylaşımda bulunması nedeni ile takdiren teştiden 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile Hakemlik lisansının iptal edilmesine (02.01.2017 Tedbirli) karar verilmiştir."