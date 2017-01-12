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Spor

Reina katliamını öven hakem için karar verildi

Süleyman Belli, "Noldu, Noel babanız hep hediye getirecek değil ya" demişti

12 Ocak 2017 20:07

Türkiye Futbol Federasyonu Reina saldırısıyla ilgili sosyal medya paylaşımından ötürü tepki toplayan hakem Süleyman Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Süleyman BELLİ (İl Hakemi) hakkında; sosyal paylaşım siteleri aracılı ile milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklama paylaşımda bulunması nedeni ile takdiren teştiden 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile Hakemlik lisansının iptal edilmesine (02.01.2017 Tedbirli) karar verilmiştir."

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