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Reina katliamı şüphelisi: 15 Temmuz'da sokağa çıktım, Türklük şuurum var!..

"Kesinlikle böyle bir olayın içerisinde bulunmam hatta düşünmem bile"

09 Haziran 2017 15:32

Yılbaşı gecesi İstanbul'un Ortaköy ilçesinde 39 kişinin öldürüldüğü "Reina katliamı"na ilişkin sorgulama işlemi devam ediyor. 11 Aralık'ta Silivri'de görülecek dava kapsamında ifadesi alınan şüpheli Abuliezi Abuduhamiti, katliamcı Abdulkadir Masharipov ile aynı hücre yapılanmasından olduğu yolundaki iddiayı reddetti. 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıktığını ileri süren Abduhamiti, "Benim Türklük şuurum var. Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlıyım. Kesinlikle böyle bir olayın içerisinde bulunmam hatta düşünmem bile" diye konuştu.

11 Aralık'ta 51'i tutuklu, 57 şüpheli hâkim karşısına çıkacak.

Karar’dan Kenan Butakın’ın haberine göre, Abuliezi Abuduhamiti ifadesinde şunları söyledi:

“İllegal olarak 2015 Nisan ayında bir sefer Suriye’ye giriş çıkışım oldu. Suriye’de bulunan arkadaşlarım beni aradı. Bana, ‘Sen orada çok eziyet çektin, buraya gel ve Çin’e gidip bir şeyler yapmak istiyorsan burada silah eğitimi al. Çin’e gidince bir şeyler yaparsın, Çinlilerin yaptığı eziyeti unutma’ dedi. Ben de Çin zulmüne karşı ileride bir şeyler yapmak düşüncesiyle Suriye’ye gittim. 15 gün kaldım ve döndüm. Herhangi bir eğitim ve faaliyete katılmadım. Çin zulmünden kaçarak Türkiye’ye geldim. Türkiye’ye karşı böyle bir şeyi nasıl düşünebilirim. Ben 15 Temmuz kalkışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara çıkmış bir insanım. Benim Türklük şuurum var. Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlıyım. Kesinlikle böyle bir olayın içerisinde bulunmam hatta düşünmem bile.”

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