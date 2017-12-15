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REİNA KATLİAMI DAVASINDA SAVCI 8 SANIĞIN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mütalaasını açıklayan  savcı, 8 sanığın tahli

15 Aralık 2017 18:55

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
Ortaköy\'deki eğlence merkezi Reina\'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mütalaasını açıklayan  savcı, 8 sanığın tahliyesini talep etti. Savcı, aralarında katiamı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov\'un da bulunduğu 43 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.  
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonunda görülen davanın 5\'inci duruşmasına devam edildi. Duruşmada bir numaralı sanık Abdulkadir Masharipov\'un da bulunduğu 48 tutuklu sanık hazır bulundu. Bakırköy Kadın Cezaevi\'nde bulunan 3 tutuklu kadın da SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. 
Öğleden önceki oturum sanık savunmalarıyla devam etti. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar tahliyelerini talep etti. Duruşmaya verilen aranın ardından duruşma savcısı taleplere ilişkin mütalaasını açıkladı. 
Savcı, tutuklu sanıklar Yasin Mehmet, Maımaıtı Jumaınıyazı, Sabri Benthabet, Abdullah Türkistanlı, Ulugbek Khudayberdıev, Khushnudjon Kurbanov, Mırazız Mırsobıtov ve Olimjon Akhralov\'un üzerlerine atılı suç vasfının değişme ihtimali, sabit ikametgah sahibi olmaları nedeniyle kaçma şüphelerinin bulunmayışı, delillerin toplanmış olması gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verilmesini talep etti. 
Savcı, bir numaralı sanık Abdulkadir Masharipov\'un da aralarında bulunduğu 43 tutuklu sanığın ise, kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve mevcut delil durumunun gözetilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşma sanık avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarıyla devam ediyor.  Davada, 51\'i tutuklu 57 sanık yer alıyor.        

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