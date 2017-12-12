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REİNA KATLİAMI DAVASINDA İKİNCİ GÜN SAVUNMALARI BAŞLADI

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul  DHA Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı

12 Aralık 2017 16:41

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul  DHA
Ortaköy\'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri\'de yapılan duruşmada aralarından saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov\'un da bulunduğu 48 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Masharipov\'un eşi Zarina Nurullayeva ile birlikte 3 tutuklu kadın ise cezaevinden SEGBİS\'le duruşmaya bağlandı. Bugünkü duruşmada ilk savunmayı Abulıezi Abuduhamıtı yaptı. Konya\'dan otobüsle gönderilen paket içindeki \'Sig Sauer\' marka silahı teslim alan sanık Omer Asım ile birlikte yakalanan Abuduhamıtı, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını öne sürdü. Konya\'dan gönderilen paketi, korsan taksicilik yaptığı için Nejat Nasır isimli tanıdığının, kendisinden almasını istemesi üzerine otogara gittiğini, sanıklardan Omar Asım\'ın da o gün yanında misafir olarak bulunduğu için otogara götürdüğünü söyledi. Omar Asım\'la Urimçi de siyasi davadan dolayı bir ay cezaevinde yattığını ve tanışıklıklarının buraya dayandığını anlatan Abuduhamıtı, paketin içinde ne olduğunu bilmediğini ve polisin teslimat sırasında kendilerini yakaladıklarını anlattı. Abuduhamıtı, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Masharipov\'un Omar Asım ile Konya\'da aynı evde kaldığını bilmediğini iddia etti. Mahkeme başkanının \"Suriye\'de bulundun mu? Silahlı eğitim aldın mı?\" sorusuna Abuduhamıtı, \"Suriye\'de 15 gün kaldım. Orada Ahrar uş - Şam\'a bağlı Sultan Abdulhamit Han Türkmen Tugay\'ına misafir olarak gittim. Orada Uygur bir arkadaşım vardı. Bana Çin\'de Uygurlara uygulanan eziyeti hatırlatarak, \'Onlarla mücadele etmen için silahlı eğitim alman gerekir\' dedi. Ancak misafir olduğum için silahlı eğitim almadım. Suriye\'ye Reyhanlı üzerinden gitmiştim. Sınırdan da pasaportumla geçmiştim\" yanıtını verdi.
Daha sonra üye hakim, \"Omar Asım\'ın cep telefonunda ele geçirilen ses kaydında \'makar\'da (hücre evi) kaldığını söylüyor. Sen de Omar Asım\'ın senin evinde kaldığını söylüyorsun. Senin evinden hücre evi olarak mı bahsediliyor?\" sorusuna Abuduhamıtı, \"Zeytinburnu\'ndan Topkapı\'ya taşınmıştım. Eşim 8 aylık hamile olduğu için Omar Asım, burada kalmak istemedi. Ben de henüz anahtarını teslim etmediğim Zeytinburnu\'ndaki evime götürdüm. Ancak o gece orda kaldı mı bilmiyorum\" diye cevap verdi. Telefonunda ele geçirilen ve DEAŞ terör örgütüne ait olduğu belirtilen Al Hayat kanalına ait görüntülerin ise, Uygur\'lu ünlü bir şarkıcının müziklerini dinlemek için izlediğini ileri sürdü.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)
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-Masharipov\'un yakalandığı operasyon anı

12.12.2017 - 10.50 - Haber Kodu : 171212031

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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