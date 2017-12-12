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REİNA KATLİAMI DAVASINDA İKİNCİ GÜN...

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: İstanbul DHA  Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı

12 Aralık 2017 13:46

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: İstanbul DHA 
Ortaköy\'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı. 
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri\'de yapılan duruşmada aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov\'un da bulunduğu 48 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Masharipov bugün de diğer sanıklardan ayrı yere oturtuldu. Dün susma hakkını kullanarak savunma yapmayan bir numaralı sanık Masharipov\'un, bugün elinde dosya ile geldiği görüldü. Duruşma sanık savunmalarıyla devam edecek.    
Ortaköy\'de Yılbaşı gecesi Reina\'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. 
Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\", \"39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme\", \"79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme\", \"Silahlı terör örgütüne üye olma\", \"Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma\" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.
Masharipov\'un eşi Zarina Nurullayeva\'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da, aynı cezalar istenirken diğer 52 sanık hakkında da, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" ve \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.  

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)
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-Masharipov\'un yakalandığı operasyon anı

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