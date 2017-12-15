Reina katliamı davasında 8 sanığa tahliye talebi

Reina katliamı davasında savcı, 8 sanığın tahliyesini talep etti, 43 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Masharipov'un da bulunduğu, 44 tutuklu sanık katıldı. Tutuklu 3 kadın sanık da Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.



Tutuklu ve tutuksuz bütün sanıkların savunmasının alınmasının ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, savunması alınan bütün sanık beyanlarına bir diyeceğinin olmadığını, tebligat yapılmayan diğer müştekilere tebligat yapılmasını, gelmeyen sanıkların zorla getirilmesine karar verilmesini ve dosyadaki eksik hususların giderilmesini istedi.



Mütalaada, üzerlerine atılı suçun vasfı ve mahiyetinin değişmesi ihtimalinin bulunması, sabit ikametgahı bulunduğundan kaçma şüphesi olmadığı ve delillerin büyük kısmının toplanmış olduğu gerekçe gösterilerek, tutuklu sanıklar Yasin Mehmet, Maimaiti Jumainiyazi, Sabri Benthabet, Abdullah Türkistanlı, Khushnudjon Kurbanov, Ulugbek Khudayberdiev, Olimjon Akhralov ve Miraziz Mirsobitov’un adli kontrol tedbiri getirilerek tahliyesi talep edildi.



Mütalaada, diğer tutuklu 43 sanığın ise üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve somut delillerinin bulunması, suçların katalog suçlardan oluşu, öngörülen cezaların kaçma şüphesini doğurması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalabileceğinden dolayı tutukluluk hallerinin devamı istendi.