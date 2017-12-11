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REİNA KATLİAMI DAVASI BAŞLADI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın y

11 Aralık 2017 17:22

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA
Ortaköy\'deki eğlence merkezi Reina\'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov\'un da bulunduğu 51\'i tutuklu 57 sanığın yargılaması Silivri\'de başladı. 
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda yapılan duruşmada 48\'i tutuklu 3\'ü tutuksuz  51 sanık hazır bulundu. Duruşma salonuna önce tutuksuz üç sanık alındı. Bu sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra tutuklu sanıklar içeriye alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov diğer sanıklardan farklı olarak jandarmaların arasında salona getirilerek en öndeki sanık kürsüsüne oturtuldu. Masharipov\'un yanına ve arkasına jandarmalar oturtuldu. Aralarında Masharipov\'un eşi Zarina Nurullayeva\'nın da bulunduğu 4 tutuklu kadın sanık ise son olarak duruşma salonuna getirildi. Yaşanan terör saldırısında yaralanan bazı müştekiler de duruşmaya katıldı. Duruşma sanıkların kimlik tespitiyle devam ediyor.   
Ortaköy\'de Yılbaşı gecesi Reina\'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan İddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\", \"39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme\", \"79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme\", \"Silahlı terör örgütüne üye olma\", \"Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma\" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Duruşma salonu çevresinden görüntüler
-Masharipov\'un  Esenyurt\'ta yakalandığı operasyon 

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