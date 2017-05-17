Reina katliamcısının da içinde bulunduğu 57 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Reina katliamcısının da içinde bulunduğu 51'i tutuklu 57 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 11 Aralık'ta başlayacak duruşmalar 5 gün aralıksız sürecek. Dava güvenlik sebebiyle Silivri Cezaevi'nde bulunan duruşma salonunda yapılacak.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 11 Aralık'ta Silivri'de yapılmasına karar verdi.