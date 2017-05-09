Reina katliamcısı hakkında 40 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu, 57 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 bin 397 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Karısını da aynı ceza istemi

Saldırganın eşi Zarina Nurullayeva için de aynı suçlardan 40’ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve Bin 548 yıldan 2 Bin 3 yıla kadar hapisleri talep edildi. Diğer 51 şüphelinin ise “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisleri istendi.

7 bin 200 saatlik kamera görüntüleri izlendi

İddianamede saldırganın yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından özel bir ekip kurulduğu ve 2000 polisin 24 saat esasına göre, MİT Bölge Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığı ile birlikte çalıştıkları anlatıldı.

Yapılan çalışmalarda 7.200 saatlik kamera görüntüsü izlendiği, örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanılan 152 eve operasyon yapıldığı ve vatandaştan gelen 2142 ihbarın değerlendirildiği anlatıldı.

Saldırı talimatı Suriye'den

Reina baskını talimatının saldırgan Abdulkadir Masharipov’a Suriye’de çatışma bölgesinde faaliyet gösteren, üst düzey DEAŞ terör örgütü mensubu Rusya Federasyonu vatandaşı Ebu Cihad kod isimli İslam Atabiev tarafından verildiği iddianamede yer aldı. Masharipov’un evinde yapılan aramalarda bulunan tablette İslam Atabiev’in Rusça gönderdiği eylem talimatının Türkçesine de iddianamede yer verildi.

“Türkiye'yi öldürün" talimatı

Sayfalarca olan eylem talimatının bir bölümünde, “Allah diyor ki, bu Türkiye’yi öldürün. Dağıtın. Gecesini gündüz yapın” ifadeleri dikkat çekti. Saldırgan Masharipov’a yapacağı eylemin “sadaka” olacağı söylenen eylem talimatında, “Senin işini kim görse senin örneğini izleyecekler. Biliyor musun hadis var. Senin yaptığından dolayı birisi seni örnek alırsa bu sana sadaka olacaktır. Herkes seni hatırlayacak” ifadeleri yer aldı.

“Zırh delici mermiler kullandı"

İddianamede Masharipov’un saldırıda “zırhlı hafif taktik araçlara karşı geliştirilen zırh delici etkisi bulunan çelik çekirdekli mermiler” kullandığı belirtilirken, “Bu şekilde kalabalık grup içinde bir arada bulunan birden fazla insanın tek atışla yaralandığı görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Saldırganın oğlu bulunamadı

Saldırının ardından saldırganın kız çocukları annelerinin yanında bulunmuş ancak erkek çocuğu bulunamamıştı. İddianamede erkek çocuk ile ilgili, “İki DEAŞ militanınca şüpheli Abdulkadir Masharipov ile olan ortak erkek çocukları tespit edilemeyen YTS evine götürülmüştür” ifadeleri kullanıldı.