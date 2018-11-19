Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov savunma yapmadı

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davanın bugün görülen duruşmasında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov hazırlık yapmadığın belirterek savunma yapmadı. Mahkeme başkanı da "Önümüzdeki duruşma savunma yap artık!" dedi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Reina’ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği katliam davası Silivri’de Cezaevi’nin karşısında bulunan binada gerçekleşti. Duruşmada Abdulkadir Masharipov’un da aralarında bulunduğu 41’i tutuklu 54 sanık hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva’ın da aralarında bulunduğu 3 kadın sanık SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, 8 tutuksuz sanık da duruşmaya katıldı.

"Önümüzdeki duruşma savunma yapacağım"

Savunma yapması için söz verilen Abdulkadir Masharipov “Tam hazır olamadım. Hazırlık yapamadım. Önümüzdeki duruşma savunma yapacağım” dedi. Mahkeme Başkanı da “Önümüzdeki duruşma yap artık!” dedi. Sanık Masharipov, “Dosyayı bana göndermiyorlar, bana ulaştırmıyorlar. Dosyayı incelemek için süre istiyorum. Ayrıca dosyadaki kelimeler zor geliyor. Tercümana ihtiyacım var” diye konuştu. Bu talep üzerine mahkeme başkanı da cezaevinden talepte bulunması gerektiğini söyledi. Söz alan müşteki avukatları da ‘Şikayetimiz devam ediyor” dedi.

Duruşma savcısı da Abdulkadir Masharipov’a önümüzdeki duruşmaya kadar süre verilmesini talep ederek, dosya kapsamı, suçların katalog suçlardan olması, kaçma şüphesi ve adli kontrol hükümlerinin de yetersiz kalacağı gerekçeleriyle 44 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

İddianamede ne var?

Ortaköy’de yılbaşı gecesi Reina’da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme”, “79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme”, “Silahlı terör örgütüne üye olma”, “Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma” suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva’nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken, diğer 52 sanık hakkında da, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” ve “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Öte yandan sanık Seyiti Kaiseerjiang hakkında “Örgüt üyeliği”,”Anayasayı ihlal”, “Adam öldürme”, “Adam öldürmeye teşebbüs” ve “6136 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından iddianame düzenlenmiş, davada sanık sayısı 58’e yükselmişti.