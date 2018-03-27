Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov duruşmaya katılmak istemedi

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 44'ü tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması yapıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov duruşmaya katılmak istemedi. Mahkeme Masharipov'un talebini reddetti.

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 31 Aralık 2016 yılındaki yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 45’i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasının altıncı oturumu gerçekleştirildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Masharipov'un da bulunduğu 42 tutuklu ile 6 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ile imam nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore, SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Masharipov'un oğlunu ekrandan göstermeye çalıştı, müştekiler tepki gösterdi



Tene Traore, Masharipov'dan olan 6 aylık erkek çocuğunu ekrana yaklaştırarak Masharipov'a göstermeye çalıştı. Bu durumu gören, olayda hayatını kaybeden Yunus Görmek'in annesi Meral Görmek, "Çocuğunu gösteriyorsun. Peki benim çocuğum nerede? Onu kim gösterecek?" diyerek tepki gösterdi.

Masharipov hakaret edildiği gerekçesiyle duruşmaya gelmek istememiş...

Daha sonra mahkeme heyeti salona gelerek duruşmayı başlattı. Mahkeme başkanı ilk olarak davaya ulaşan belgeleri okuyarak bir numaralı sanık Abdulkadir Masharipov'un duruşmaya gelmek istemediğini ancak mahkemenin bu talebi reddettiğini açıkladı. Bunun üzerine söz alan Masharipov'un avukatı Atanur Demir söz alarak, Masharipov'un, müşteki ve yakınlarının sözlü taciz, hakaret ve tehditlerinden çekindiği için duruşmaya katılmak istemediğini söyledi. Avukat Demir, mahkemeden müştekileri bu konuda uyarmasını uyarılara rağmen hakaret ve tehditte bulunan varsa tutanak tutup suç duyurusunda bulunmasını talep etti. Mahkeme başkanı müştekilere uyarıda bulundu.

"Yazlık kısma kaçarak hayatta kaldım"

Daha sonra olay anında Reina'da bulunanlar o günü anlattı. Arkadaşlarıyla birlikte yılbaşını kutlamak için Reina'ya gittiğini anlatan Burcu Sarıca, saat 01.15'te silah sesine benzer sesler geldiğini ve büyük bir karkaşa yaşanması üzerine 20 kişiyle birlikte gece kulübünün yazlık kısmına geçerek hayatta kalmayı başardığını anlattı.

"Masanın altına girmeye çalışırken vuruldum"



Azerbeycanlı Günel Hüseynova da, önce kavga çıktığını zannettiğini belirterek, "İnsanlar geri geri geliyordu. Arkadaşım masanın altına girmemi söyledi. Tam gelirken kolumdan vuruldum. Masanın altında 7-8 dakika bekledim. Sürekli 'Allahu ekber' diye bağırıp silah sıkıyordu. Yanımda bir kişi ciğerinden vurulmuştu. Orada can verdi. Sonrasında özel harekat polisleri gelip bizi oradan çıkardı" diye konuştu.

"Burada devleti yargılamıyoruz"

Bu arada saldırıda oğlu Kerim Akyil'i kaybeden Ali Akyil söz alarak müşteki Günel Hüseynova'ya gece kulübünün girişinde polis olup olmadığını sorarak, "Bu yönde bazı iddialar var. Saldırı sırasında polislerin yemeğe gittiği söyleniyor" diye ekledi. Bunun üzerine araya giren mahkeme başkanı, "Burada yargılanan devletimiz değil. Bu yöndeki ifadeleri kabul etmiyorum. Bu konuda varsa bir iddia suç duyurusunda bulunabilirsiniz" dedi. Akyil'in avukatı da, "Amacımız devleti yargılamak değil. Nasıl ki, 15 Temmuz'u devletin içindeki bazı hainlerin yaptığı ortaya çıktıysa bu olayda da bazı hainlerin yardımı söz konusu olabilir. Bunun araştırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Soru yöneltilen müşteki Günel Hüseynova da, girişte özel güvenliklerin olduğunu ancak polisleri görmediğini söyledi.

Masharipov'un yüzünü gören müşteki: Evet o



Müşteki Duygu Karabulut da saldırının gerçekleştiği anda gece kulübüne giriş yaptığını anlatarak, "Saldırgan arkamızdan ateş ederek içeriye girdi. Bize doğru koşuyordu. Bunu görünce ben de içeriye doğru koşmaya başladım. Saldırgan sağımdan geçti. Aramıza duvar girince ben tuvalete doğru yöneldim. 11 kişiyle o tuvallette bekledik. Daha sonra özel harekat polisleri gelip bizi çıkardı" ifadesinde bulundu. Üye hakimin, "Saldırganı gördünüz mü" sorusu üzerine Karabulut, "Yanımdan geçerken karanlık bir siluet gördüm. Yuvarlak kafalı, elindeki silah ondan büyük duruyordu" diye cevap verdi. Daha sonra Masharipov'un yüzü ekrana yaklaştırılarak, gördüğü kişinin 'bu mu?' olduğu soruldu. Müşteki, "Evet o. İğrenç... Allah belasını versin onun. Karartı şeklinde görsem de bu kişi o" şeklinde cevap verdi. Mahkeme başkanı hakaret içeren ifadelerden kaçınmasını istedi.

İddianameden...



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayda hayatını kaybeden biri polis 39 kişi "maktul", 60'ı yabancı uyruklu 122 kişi "mağdur" ve "müşteki" olarak yer alıyor.



İddianamede, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu çoğunluğu yabancı uyruklu 57 sanık bulunuyor.



İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



Masharipov hakkında ayrıca, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



İddianamede, terör saldırısının planlayıcılarından İlyas Mamaşaripov, Abdurrauf Sert, Ali Jameel Mohammed ile saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yine bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



İddianamede, terör örgütü içine "kadı" olarak görev yaptığı belirtilen Yasser Mohammed Salem Radown için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Diğer sanıklar hakkında da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.​