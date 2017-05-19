Reina iddianamesine göre, trafik polisi IŞİD'li terörist ateş edince takibi bıraktı!

Yılbaşı gecesi Reina isimli gece kulübünde 39 kişiyi öldüren IŞİD'li terörist Abdulkadir Masharipov’un saldırıdan iki gün sonra trafikte fark edildiği ancak kaçmayı başardığı ortaya çıktı. Katliamla ilgili hazırlanan iddianameye göre, Masharipov Sefaköy’de trafik ekibince tespit edildi. Kovalamacada E-5’in trafiğe kapatılmaması ve takibe başka bir polis aracının katılmaması teröristin kaçmasına neden oldu. Terörist, takip eden polis aracına ateş açınca ekip de takibi bıraktı ve Masharipov kaçtı.

Reina katliamcısının da içinde bulunduğu 51'i tutuklu 57 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 11 Aralık'ta başlayacak duruşmalar 5 gün aralıksız sürecek. Dava güvenlik sebebiyle Silivri Cezaevi'nde bulunan duruşma salonunda yapılacak.

Yeni Şafak gazetesinden Cihat Arpacık'ın haberine göre, İddianameye yansıyan bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) saldırının ilk gününden itibaren Masharipov’u yakın takibe aldı. Terörist, katliamı gerçekleştirdikten sonra gece saat 01.23’te üzerindeki mont, şapka ve kazağı çıkarıp sürünerek gece kulübünden dışarı çıktı. Sekerek yaralı numarasıyla Reina’dan uzaklaşmaya başlayan terörist, yaklaşık 10 metre sonra sivil polis memurlarınca durduruldu. Polisler, Masharipov’a Reina’nın içinde neler olduğunu sordu. Terörist, "içeride bomba patlatıldığını" söyleyince serbest bırakıldı ve 100 metre ilerideki bir ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Zeytinburnu’nda bir adreste saklanmaya başlayan terörist, MİT’in sağladığı bilgiler üzerine bölgede yapılan yoğun aramalar sonucu daha fazla burada saklanamayacağını anladı . Terörist, Telegram programı vasıtasıyla Ebu Cihad kod isimli IŞİD'liyle haberleşerek başka bir eve geçti.

Böyle kaçtı

Yine MİT’in verdiği adreslere polisin tek tek baskın düzenlemesi üzerine terörist başka bir adrese daha naklini istedi ve bulunduğu adresin konumunu Telegram üzerinden Ebu Cihad’a attı. Ebu Cihad bu adrese bir araç ve iki tabanca gönderdi. Masharipov, Anadolu yakasına geçmek üzere bu araca bindi. Katliamcının bulunduğu araç, 3 Ocak günü Sefaköy’den E-5 karayoluna katılacağı sırada trafik polislerince tespit edildi. Polislerin aracın arka koltuğunda oturan katili tanıması üzerine araç E-5 karayolu üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru kaçmaya başladı. Savcılık iddianamesine göre, takibe başka bir polis aracının katılmaması, E-5 karayolunun trafiğe kapatılmaması, şüpheli Masharipov’un kendisini takip eden polis aracına tabanca ile ateş açmasıyla polislerin takibi bırakması nedeniyle şüpheli ve beraberindeki 2 terörist aracı Piyalepaşa yokuşunda terk ederek kaçtı.

Esesnyurt'a gitti

Masharipov, polis takibinden kaçtıktan sonra tekrar Sefaköy’e döndü. Buradan da Esenyurt ilçesindeki bir örgüt evine nakledilen terörist MİT’in istihbari bilgilerinin operasyona dönüştürülmesi üzerine yakalandı. Operasyonda teröriste yer, silah ve araç temin eden Ebu Cihad kod adlı Yasser Mohamed Salem Radown da gözaltına alındı.

Talimat Rakka’dan

Terörist Masharipov’un 2014 yılında Afganistan’ın Veziristan bölgesinde IŞİD'e biat ettiği, Veziristan’daki IŞİD emiri Ebu Sayir kod adlı teröristle irtibatlı olduğu da iddianamedeki tespitler arasında yer aldı. Terör örgütünün organizesinde illegal yollardan 2014 yılının son aylarında eşi ile birlikte İran’ın Saravan kentine giden teröristin, burada Suriye’deki çatışma bölgelerine geçebilmek amacıyla 1 yıl kadar beklediği ifade edildi. Teröristin Suriye’ye gidemeyince 2016 Ocak ayında Afgan, Uygur ve Çeçen şahıslarla birlikte illegal yollardan Türkiye’ye girdiği kaydedildi. İstanbul’da Telegram üzerinden Reina katliamının planlayıcılarından Tulpar kod adlı terörist ile buluşan Masharipov’a, İstanbul, Konya ve Kayseri’de barınacağı evleri Tulpar’ın temin ettiği belirtildi. Masharipov, Reina eyleminin talimatını Suriye’deki çatışma bölgelerinde aktif faaliyet yürüten “Ebu Şüheda” kod isimli örgüt mensubundan yine Telegram vasıtasıyla aldı. Masharipov, Rakka’da faaliyet gösteren “Rahova” kod isimli IŞİD militanı ile konuşarak eylemi gerçekleştirmeye karar verdi.