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Spor

Reid sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Blackburn'ün İrlandalı orta saha oyuncusu Steven Reid, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

17 Ekim 2008 03:00


İngiltere Premier Lig takımlarından Blackburn'ün İrlandalı orta saha oyuncusu Steven Reid, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Blackburn Rovers'ın sık sık sakatlanan İrlandalı orta saha oyuncusu Steven Reid, dizindeki sorun nedeniyle sezon sonuna kadar forma giyemeyecek.

Blackburn Rovers Kulübü'nün teknik direktörü Paul Ince, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, 2006-2007 sezonunu da sakat geçiren Reid'ın, takım arkadaşı David Dunn gibi sezonu kapattığını söyledi.

Ince, Reid'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını kaydetti.

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