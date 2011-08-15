-Rehn'den onay çağrısı BERLİN (A.A) - 15.08.2011 - Avrupa Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, Avrupa ülkelerine, 21 Temmuzda Yunanistan için hazırlanan ikinci kurtarma paketini parlamentolarında hızla onaylamaları çağrısı yaptı. Rehn, Alman Bild gazetesine yatığı açıklamada, Avrupa'nın piyasaların güvenini tekrar kazanabilmek için her koldan çalışması gerektiğini belirtti. Rehn, tehlikede olan ülkelerin tasarruflarını artırması gerektiğine dikkati çekerek, Avrupa Merkez Bankasının da piyasalarda istikrarı sağlamak için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. İtalya, İspanya ve Fransa'nın bütçe dengesini sağlamak ve ekonomik büyümelerini artırmak için attıkları adımlar nedeniyle kurtarma paketine ihtiyaç duyacağını düşünmediğini ifade eden Rehn, piyasaların çok gergin olmasına karşın Lehman krizi bir durumun tekrar yaşanmayacağını kaydetti. Rehn, belirsizliğe son vermek için 21 Temmuz'da Yunanistan için hazınlanan ikinci kurtarma paketini parlamentolarında hızla onaylamaları gerektiğini belirterek, paketin birkaç hafta içinde uygulamaya konacağını ifade etti.