-Rehn'den İngiltere'ye uyarı BRÜKSEL (A.A) - 12.12.2011 - Geçen haftaki AB zirvesinde diğer 26 üyenin istediği AB anayasasında reformu veto ederek tepki çeken İngiltere'ye bir uyarı da AB Komisyonu'ndan geldi. Ekonomik ve parasal işlerden sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Olli Rehn, üye ülkeleri bütçe disiplinine zorlamak için AB anayasasında yapılmak istenen değişikliği İngiltere'nin veto etmesinden üzüntü duyduğunu belirterek ''Eğer bunda amaç (Londra) City'deki bankerler ve finans şirketlerini sektörel yeni düzenlemlelerden muaf tutmaksa bu olmayacak'' dedi. Rehn, İngiltere'nin de desteğiyle AB'de kabul edilen ve üye ülkeler üzerinde ekonomik ve mali denetimi artıran ''altı sözleşme'' adlı yeni yönetmeliğin yarın yürürlüğe gireceğine işaret ederek ''Sadece Avro Bölgesi için bağlayıcı olsa da İngiltere'nin yüksek bütçe açığı ve kamu borcuna ilaveten ekonomik dengesizlikleri diğer AB üyeleriyle aynı ölçüde gözetim altında olacak'' ifadesini kullandı. Olli Rehn, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın ileri sürdüğü, kalan 26 üyenin imzalayacağı yeni hükümetlerarası anlaşmanın AB mahkemelerinden döneceği tezini ''temelsiz'' buldu. Rehn, İngiltere dışındaki tüm AB üyelerinin imzalama arzusunu ortaya koyduğu, bütçe disiplinini güçlendirecek yeni anlaşmanın ''siyasi açıdan ustaca, güçlü ve etkili ve yasal açıdan uygulanabilir'' olduğunu söyledi.