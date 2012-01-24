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Ekonomi

Rehn: Yunanistan anlaşmaya çok yakın BRÜKSEL (A.A)

24 Ocak 2012 19:21

-Rehn: Yunanistan anlaşmaya çok yakın BRÜKSEL (A.A) - 24.01.2012 - AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Olli Rehn, Yunanistan'ın 100 milyar avroluk borç silme operasyonunda bankalarla anlaşmaya ''çok yakın olduğunu'' söyledi. Rehn, AB ekonomi ve maliye bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ''Anlaşmanın ocak ayında olması, şubat ayında olmasından iyidir'' dedi. Yunanistan, Mart ayına kadar özel banka ve finans kuruluşlarını 100 milyar avroya kadar gönüllü borç silmeye ikna edemezse iflas seçeneğine başvurmak zorunda kalacak.

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