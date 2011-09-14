-Rehn: Sonuçlar dramatik olur STRASBOURG (A.A) - 14.09.2011 - Avrupa Komisyonu'nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu üyesi Olli Rehn, Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden çıkması ya da temerrüte düşmesinin sonuçlarının dramatik olacağını söyledi. Rehn Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, ağır borç yüküyle mücadele eden Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden çıkmasının ya da temerrüte düşmesinin, yalnızca Yunanistan için değil aynı zamanda Avro Bölgesi'ne üye tüm diğer ülkeler, Avrupa Birliği ve dünyanın geri kalanı için politik, sosyal ve ekonomik anlamda dramatik bir maliyeti olacağını vurguladı. ''Avrupa artık statükoyu tercih edemez'' diyen Olli Rehn, krize çözüm üretmek için Avrupa Birliği'nin (AB) daha fazla entegrasyona ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Rehn, bu şekilde kararların daha hızlı ve daha etkin olacağının altını çizdi. Mevcut kurumsal yapıların krize çözüm üretmek için yetersiz olduğuna işaret eden Rehn, ''Daha birleştirici bir harekete ihtiyacımız var ve bu, bugün başlamalı'' dedi.