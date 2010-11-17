Rehn: İrlanda krizi panik yaratmasın

T24- Avrupa Komisyonu'nun ekonomik işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, Avrupa ülkelerinin İrlanda'nın borç krizine verdiği tepkiden endişelendiğini söyledi.



Avrupalı Maliye Bakanları'nın gelişmeleri tartışmak üzere düzenlediği toplantısında bir konuşma yapan Rehn, birliğin paniği körükleyecek bir yaklaşımdan kaçınması gerektiğini savundu.

Birliğin Başkanı Herman Van Rompuy, daha erken saatlerde AB'nin mevcut borç krizinin üstesinden gelemediği takdirde ayakta kalamayacağını söylemişti.

İrlanda Başbakanı Brian Cowen da ülkesinin parlamentosuna hitap ederek, soruna çözüm için Avrupalı ortaklarla çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Cowen, ülkesinin birlikten bir 'kurtarma paketi' talep etmediğinin altını çizdi ve ülke ekonomisinin gelecek yıla dek bir finansman sorunu yaşamayacağını kaydetti.

İrlanda kriz sonrası en ağır kesinti önlemlerini uygulayan ülkelerin başında geliyordu.

Olli Rehn de ülkenin bankacılık sisteminde başgösteren sorunları ele almak için Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF'nin temaslarının sürdüğünü doğruladı.

Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker ise üye ülkelerin Avrupa'nın mali istikrarını temin etme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.



Yine bankalar



İrlanda'daki sorun hükümetin kendi bütçesinden değil, üç büyük bankasından kaynaklanıyor.

Yetkililerin bu bankaların likidite sorununu aşabilmesi için bir nakit aktarımı formülünü tercih edecekleri konuşuluyor.

İrlanda'nın bankaları 2008 yılında emlak sektörünün çökmesiyle birlikte ağır bir darbe yemişti.

BBC Ekonomi Muhabiri Robert Peston, çözümün öncelikle Avrupa Merkez Bankası ekseninde arandığını aktarıyor.

Banka şimdiden İrlanda bankalarına piyasada ulaşamayacakları koşullarda kaynak sağladı.

Peston, bu olanaklar daha fazla devam etmezse, İrlanda hükümetinin sistemi kurtarmak için yardım talebi turlarına çıkmak zorunda kalabileceğini söylüyor.





İrlanda Avrupa'daki en şiddetli resesyonlardan birini yaşadı







Peston'a göre, "Avrupa Merkez Bankası'nın desteği olmasa, İrlanda'nın çoktan iflas etmişti."

İrlanda'nın özellikle Portekiz ve İspanya gibi ekonomik durumları hassas üyeleri etkilemesinden endişe ediliyor.

Piyasalardaki endişeler bu ülkelerin tahvil satışları için yüklendiği faizleri artırıyor.

Bu hafta Yunanistan'daki bütçe açığının da tahmin edilenin üzerinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Portekiz maliye bakanı, Dublin yönetiminden 'euro için doğru olan şeyi yapıp' kurtarma paketi mekanizmasını çalıştırmasını istedi.

2008'deki küresel mali krizden sonra oluşturulan fonda, zora giren ülkelere kullandırılmak üzere 440 milyar euro var.

Görüşmelere katılan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King, temasları 'çok hassas' diye niteledi.

AB Başkanı Herman Van Rompuy ise AB'nin bir "hayatta kalma mücadelesi vermekte olduğunu" söyledi.

Avrupa Konseyi Başkanı, "eğer üye devletler Euro bölgesini bozulmadan korumak üzere işbirliği yapmazlarsa, Avrupa Birliği de varlığını sürdüremez" dedi.

Ancak bu yaklaşım sadece Rehn açısından değil, Brüksel'de bazı çevrelerce de pek yapıcı bulunmuyor.

Euro bölgesinden maliye bakanları, İrlanda'nın sorunlarının diğer ülkelere yansımasını nasıl önleyebileceklerini tartışırken Price'a göre Van Rompuy'un sözleri de bu toplantıda bazı kulakları çınlatacak.

