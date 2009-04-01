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Dünya

Rehn: Doğan Grubu’na vergi cezasını izliyoruz

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Olli Rehn, 'Doğan Grubu'na vergi cezasını yakından izliyoruz. Yargı bağımsızlığı çok önemli' dedi

01 Nisan 2009 03:00

Avrupa Parlamentosu ile TBMM arasında köprü görevi gören "Karma Parlamento Komisyonu"nun 61’inci dönem toplantısı, Türkiye’de basın özgürlüğü sorununa kilitlendi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Genişlemeden sorumlu Temsilcisi Olli Rehn, Doğan Grubu’na yönelik "vergi cezasını" gündeme getirerek, açılmış bir dava olduğunu kaydetti ve "Bu davayı çok yakından takip ediyoruz. Önemli olan, yargının bağımsız hareket etmesidir. Bunun sağlanmasını diliyoruz" dedi.

Medya özgürlüğü önemli

AB Komisyonu’nun üyesi, AB’nin Türkiye’de ifade özgürlüğüne büyük önem verdiğini, ifade özgürlüğünün, liberal demokrasinin temel unsuru olduğunu belirterek, "Ne yazık ki Türkiye’deki bazı gelişmeler, 301 gibi maddelerin tartışılması sonrasında AB’nin bu konuya bir kez daha dönmesine neden oldu" dedi. Rehn, "Doğan Grubu’na yönelik başlatılan davadan söz ediyorum" diyerek şöyle konuştu:

"Tabii ki devletler arasında vergi konusuna müdahale gibi bir durum söz konusu değil. Yanlış anlaşılmasın. Ancak, ifade ve medya özgürlüğü, her toplumun demokratik olmasının temel taşıdır. Yasal işlemlerin devam ettiğini biliyoruz. Ve bu süreci anlayışla karşılıyoruz. Ancak AB komisyonu bu davayı çok yakından takip edecek. Önemli olan yargının tam bağımsız hareket edebilmesidir."

Hoşgörülü olun

Toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bazı medya kuruluşlarının "boykot" edilmesi çağrısını hatırlatması üzerine Olli Rehn şunları söyledi: "Medya özgürlüğü, bir sonraki ilerleme raporumuzun ağırlığını oluşturacak. Başbakan’ın boykot çağrısına girmek istemiyorum. İfade ve medya özgürlüğünün temini, açık ve demokratik toplumun vazgeçilmez temelidir. Başbakan’ın da ifade özgürlüğünün kısıtlanmaması gerekir ama, onun daha toleranslı, hoşgörülü olması beklenir."

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