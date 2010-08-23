-REHİNLERDEN 6'SI ÖLDÜ MANİLA (A.A) - 23.08.2010 - Filipinler'in başkenti Manila'da, bir otobüste tutulan rehinelerden 6'sının öldüğü bildirildi. Hastane kaynakları, otobüsteki 15 rehineden 6'sının öldüğünü belirtti. Yerel televizyon kanalları, Rolando Mendoza adlı 55 yaşındaki eski polisin otobüste rehin aldığı kişileri kurtarmak için özel timlerin düzenlediği ve bir saatten fazla süren operasyonun sonra erdiğini, 15 rehineden 4'ünün otobüsten çıkarıldığını, saldırganın ise araca düzenlenen baskında öldürüldüğünü duyurmuştu.